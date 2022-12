El FdT busca salir del shock con definiciones claves en la provincia de Buenos Aires

"Axel 2023": una de las consignas consensuadas por los intendentes en el reciente acto en Cañuelas. Foto: Eva Cabrera.

Tras el anuncio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de que no se postulará en 2023 , el Frente de Todos analiza definiciones en las estrategias electorales para el año próximo en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave para que el peronismo logre la victoria en las urnas.Con la misión de responder al pedido de la titular del Senado a los dirigentes más cercanos, a quienes exhortó a levantar "el bastón de mariscal" y empezar a tomar decisiones , los intendentes peronistas de las secciones bonaerenses 1ª y 3ª -que equivalen al conurbano- realizaron el miércoles pasado una cumbre en la localidad de Cañuelas.Allí, además de emitir un fuerte documento en respaldo a la Vicepresidenta en el que advirtieron que, los jefes comunales avanzaron en temas electorales, pero uno en especial -según coincidieron intendentes que responden a diferentes espacios- tuvo el aval mayoritario: "Axel 2023".A pesar de que es conocido que el gobernador Axel Kicillof ha tenido con los intendentes una relación atravesada por vaivenes,y "coincide" en respaldar lo que pretende el mandatario provincial: competir por su reelección. Así lo aseguraron hace varias semanas a Télam desde su círculo íntimo y lo ratificaron en off funcionarios bonaerenses.Una de las máximas que todos asumen es que, por lo que hará valer sus antecedentes como la "armadora que definirá las cosas en la Provincia", según consideró un experimentado jefe comunal que integra la liga de intendentes.En ese punto, señalaron que si la exPresidenta promoviera a Kicillof para competir por otro cargo, y no por la gobernación, entonces la definición de quién será el candidato del peronismo para sucederlo en La Plata se resolverá a través de internas, "y seguro con varios candidatos", acotaron.Si bien en el encuentro de Cañuelas se alcanzaron varios consensos, la reunión tuvo sus picos de tensión ya que aEste viernes, y a modo de cierre de año, el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner, el ministro del Interior Eduardo 'Wado' de Pedro y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, realizaron una reunión junto a militantes del Frente de Todos de Lomas de Zamora en la histórica quinta de San Vicente Por su parte, desde la Liga de Intendentes adelantaron que ese espacio interno del FdT adoptará una metodología de trabajo similar a la que tiene la Liga de Gobernadores del Norte Grande: esto es, estructurará acciones sobre infraestructura, economía, seguridad y acción política.Al respecto, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, planteó que "y expuso lo que pasaba dejando en evidencia las mentiras que se difundían".También se definió que la próxima reunión de la Liga de Intendentes peronistas será el 21 de enero en el Partido de La Costa.A su turno, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, sostuvo que "la tarea es reconstruir una base propia del kirchnerismo para poder generar las condiciones como para construir una propuesta de cara al 2023 y encarar las elecciones del año que viene"."Creo que", evaluó el exministro.En esa línea, el propio presidente Alberto Fernández coincidió al afirmar: "Les garantizo a todos que me voy a poner al frente de todos nosotros sin exclusión para que, en diciembre de 2023, el Presidente o Presidenta que asuma sea uno de nosotros"., dijo el mandatario al encabezar el acto oficial por los tres años de gestión en el Parque Colón, detrás de la Casa de Gobierno."Compañeros: empezamos el cuarto año, transitémoslo con mucha fuerza. Vamos a ganar unidos y por el bien de la Argentina", concluyó su discurso en una arenga propia de la campaña electoral.En el mismo sentido, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, manifestó que" y aseguró que "se hará todo lo necesario" para que eso suceda.Sin embargo, prefirió evitar dar una definición certera sobre las aspiraciones electorales del primer mandatario en torno a una eventual reelección.Con la reciente noticia de la baja en la inflación mensual, el Ejecutivo tomó aire y se prepara para afrontar un fin de año con mayor esperanza respecto al 2023; en simultáneo,Puertas adentro, el jefe de Estado volverá a debatir sobre los cronogramas electorales nacionales y provinciales porque los mandatarios están desacoplando las elecciones en sus distritos, tras no avanzar el pedido de suspender las PASO.En ese punto,mientras desde varios estamentos del peronismo surge la propuesta de acortar los plazos entre la realización de las primarias y las generales de octubre.