JxC busca cerrar el año eludiendo el juicio político a sus funcionarios

El bloque oficialista dejó vacías las bancas impidiendo el juicio político a los funcionarios y magistrados involucrados en el viaje a Lago Escondido.

"Se tienen que ir. Que Larreta deje de encubrirlos", exigieron desde el FdT al dar inicio a una campaña en las calles de la Ciudad con la consigna #FueraMafiososDeCaba"

Los chat filtrados acerca de un viaje de funcionarios y magistrados revelaron la posible comisión de delitos de dádivas y otras faltas a la institucionalidad.

D´alessandro y Mahiques: funcionario y magistrado protegidos del juicio político por el bloque oficialista en la Legislatura porteña.

Pese a tener pendiente la sanción de temas, Juntos por el Cambio eny dio por cerrado el año para evitar el avance del pedido de juicio político al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro y al fiscal general Juan Bautista Mahiques por su participación en un viaje junto a jueces y directivos del Grupo Clarín.La decisión de clausurar la actividad parlamentaria de 2022 fue confirmada a Télam por fuentes del interbloque que responde al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, desde donde relativizaron la necesidad de llamar a una sesión extraordinaria, por lo cual el tratamiento de los expedientes que no tuvieron resolución quedará para marzo.; no obstante, regirá también para las próximas semanas a fin de eludir el debate que impulsan desde el Frente de Todos tras el escándalo que alcanzó a los dos funcionarios del Estado local. D'Alessandro y Mahiques viajaron en octubre a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, junto a jueces, un exagente de inteligencia de la gestión Cambiemos y directivos del Grupo Clarín , hecho que se conoció a partir de la filtración de mensajes de audio y texto que los participantes intercambiaron a través de la aplicación Telegram.En esos mensajes, que fueron difundidos por el portal El Cohete a la Luna más los diarios Tiempo Argentino y Perfil, los viajeros expresaban su intención de ocultar el paseo y fraguar facturas."Se tienen que ir. Que Larreta deje de encubrirlos", exigieron desde el FdT al dar inicio a una campaña en las calles de la Ciudad con la consigna #FueraMafiososDeCaba" que incluyó una marcha el jueves desde la sede del Ministerio Público Fiscal que preside Mahiques hasta la cartera de Seguridad que dirige D´Alessandro.Según contaron fuentes partidarias, a la movilización se sumará el despliegue de mesas este fin de semana en todas las comunas porteñas para visibilizar el pedido de renuncia de los dos funcionarios que tienen a cargo la seguridad y la implementación de la Justicia, tras evaluar que la instancia del juicio político en la Legislatura tiene pocas chances de prosperar."Estamos expectantes a las dos semanas que quedan, pero por ahora no hay nada a la vista porque", confió a Télam un diputado del frente opositor porteño.por el estamento de los abogados -Genoveva Ferrero, Javier Concepción y Jorge Rizzo-, cuyo mandato debía comenzar el lunes.La imposibilidad de contar con la designación de esos tres consejeros generó una presión desde el ámbito judicial al Parlamento porteño ya que con el trámite inconcluso no podrían avanzar tampoco en la votación del nuevo presidente del Consejo.Sin embargo, en la Magistratura encontraron un esquema alternativo a la espera de que los diputados de CABA retomen su actividad en el mes marzo, para lo cual convocaron al plenario para este lunes con la intención de ungir como presidente a Francisco Quintana y pasar a un cuarto intermedio al 2023 para la puesta en funciones de Ferraro, Concepción y Rizzo."Al igual que el Consejo de la Magistratura nacional, el porteño es un órgano de administración, por lo cual no puede quedar tres meses sin firma", precisó una fuente judicial a Télam al justificar la reunión del 19 para designar al próximo presidente.También,, que fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura local y entre los cuales se encuentra el hermano del fiscal general, Ignacio Mahiques que concursó para estar al frente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.En este caso, la Legislatura podrá en marzo también reanudar el tratamiento de los pliegos para esos cargos, sino los magistrados serán nombrados de manera "ficta" (de hecho) a mediados de abril cuando se cumpla el plazo de 60 días hábiles que tienen los diputadas y los diputados para votar, dentro del período de sesiones ordinarias.