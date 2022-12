Bullrich apuntó contra Larreta: "Más que decirlas, las cosas hay que hacerlas"

Patricia Bullrich apuntó contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró este sábado que la interna de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones presidenciales del 2023 se da porque "hay distintas maneras" de encarar los problemas del país y "eso es lo que va a elegir el país" y, al señalar que "más que decir cosas, hay que hacerlas"."¿Por qué la unidad significa que no puede haber distintas maneras de encarar los problemas del país? Hay distintas maneras, y es lo que va a elegir el país. Si no sería una competencia de ambiciones personales.en declaraciones a CNN radio.En ese marco, agrego: "Cuando yo estuve en el Gobierno, las hice. Larreta dice 'yo tuve huevos para dialogar', pero no sé, para dialogar con Massa más que huevos hay que tener estómago. Acá los huevos tienen que estar para cambiar la vida de los argentinos, que cada vez pierden más".Con la intención de 'marcarles la cancha' a Bullrich y Mauricio Macri,, donde reunió a unas 3.000 personas de todo el país entre legisladores, gobernadores, intendentes y ministros que apoyan su precandidatura presidencial para 2023.Sobre el mismo, Bullrich aseguró que no lo vio y remarcó que "las demostraciones de fuerza están cuando vos recorres el país diariamente con millones de argentinos"."Estoy absolutamente involucrada ahí, viajando por todo el país e inclusive hablando con argentinos que están afuera", sostuvo.Asimismo, consideró que "lo más importante es cómo interpelás a la sociedad respecto al cambio profundo que tenés que hacer" y añadió: "La angustia de la sociedad es si vas a tener el carácter para hacerlo, y si vas a tener compromisos que te impidan hacer esos cambios".Para la dirigente del PRO, JxC está "recorriendo una senda de escucha" para "representar los intereses de millones de argentinos que están angustiados".Finalmente,y aseguró que "está ocultando la mayoría de los problemas"."Lo que está haciendo Massa es ocultar la mayoría de los problemas abajo de la alfombra. Cambió la fecha de los aumentos de tarifas, y nosotros seguimos importando gas y sacando dólares para decir que tenemos menos inflación. Y eso es inflación reprimida, es mentir", agregó.