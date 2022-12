La economía del Mundial: pérdidas a corto plazo para Qatar e incógnitas hacia el futuro

Pese a que a que a corto plazo le implicará al emirato una pérdida, los beneficios del mundial a largo plazo podrían ser superlativos.

El desempeño de la Selección argentina aumentó el consumo en actividades afines El buen desempeño de la Selección argentina de fútbol en el Mundial de Qatar 2022 incrementó el consumo en rubros relacionados con reuniones y festejos, de acuerdo con distintos relevamientos realizado por entidades privadas.



Según un informe de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), "las ventas de cotillón e indumentaria deportiva vinculadas con la Selección nacional de fútbol mostraron un fuerte crecimiento en los últimos días, a partir de los buenos resultados obtenidos en los partidos disputados en el Mundial de Qatar".



Esto se reflejó en que "más del 50% de los locales ubicados en la ciudad de Buenos Aires reportó aumentos" en las ventas, y el 70% de los referentes de 60 centros comerciales relevados dijeron esperar que las ventas sigan en aumento hasta el domingo, cuando la Argentina disputará la final con Francia.



El reporte de Fecoba indicó que entre los productos más vendidos se encuentran camisetas, silbatos, cornetas, banderas y maquillaje/glitter.



Si bien las ventas subieron, la facturación varía según el tipo de comercio: de acuerdo con el relevamiento realizado el valor del ticket promedio en las casas de cotillón es de .300 y en las casas de indumentaria deportiva es de .500.



Por otra parte, un informe del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) relevó unos 200 comercios en todo el país, que registraron entre el 19 y el 29 de noviembre un crecimiento de 19,7% en promedio, en las ventas respecto del nivel previo al inicio del Mundial.



En detalle, el relevamiento destaca que la indumentaria, encabezada por camisetas y shorts de la selección argentina (tanto originales como réplicas), junto con las pelotas oficiales del certamen encabezan la nómina, con una suba del 24,1%.



En segundo lugar, aparecen los productos de cotillón (globos, cornetas, pinturas faciales y guirnaldas) con un incremento del 22,4%, mientras que aparecen completando el podio los artículos para el hogar y electrónica (sillones, radios, celulares y smart tv), con un alza del 19,3%.



En cuarto lugar se ubican las panaderías, los autoservicios de proximidad y los grandes supermercados con una suba en las ventas del 17,7%, focalizando las ventas del rubro en snacks, facturas, bizcochos y tortas para la previa o el post partido.



En tanto, el rubro gastronómico integrado por bares, confiterías, parrillas y restaurantes se quedó con el quinto lugar, registrando un aumento en la presencia de consumidores del 15,2%, sobre todo, entre quienes consumen para poder ver los partidos en los salones y aquellos que se juntan para los festejos (no sólo de la Argentina, sino también de otras comunidades residentes en el país).



El anteúltimo puesto de la lista corresponde a la pirotecnia y fuegos artificiales, con subas promedio del 14,7%, mientras que la venta de tela celeste y blanca (para la confección de banderas y otras prendas representativas) aumentó 4,8%, según Indecom.



El titular de Indecom, Miguel Calvete, observó que "en este 2022, la Copa del Mundo es inédita, porque se juega en verano y hay mucha gente que trabaja desde su casa (es el primero que se celebra post pandemia), lo que produjo que haya muchas más reuniones en la previa y post partidos, alterando notablemente los hábitos de consumo".

El país que gane el Mundial podría recibir un fuerte impulso económico El país que gane el Mundial de fútbol este domingo, además de traer una copa y añadirle una estrella a su camiseta, recibirá un beneficio en su economía, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Surrey, del Reino Unido.



De acuerdo con la investigación, que toma en cuenta datos económicos desde 1961 en adelante, quién gana la Copa del Mundo suele recibir un crecimiento adicional de 0,25 puntos porcentuales en su Producto Bruto Interno (PBI) en los dos trimestres consecutivos a la victoria.



Gran parte del impulso viene de la mano de un crecimiento en las exportaciones, ya que el campeonato viene de la mano de una mayor visibilidad para los productos y servicios del país en el mercado global.



El estudio, que lleva la firma del investigador Marco Mello, afirma que la situación del campeón contrasta del país que organiza el evento, cuyo PBI no suele registrar grandes efectos.



En una entrevista realizada a la agencia de noticias Bloomberg, Mello señaló que este salto en las exportaciones se vivió, por ejemplo, en Brasil luego de ganar su quinto titulo en el Mundial Corea-Japón en 2002.



De cara a la final de este domingo, Mello considera que la Argentina se encuentra mejor posicionada, por su perfil exportador, a recibir este empuje.



“Si hay uno de los dos países que más se puede beneficiar, similar al caso de Brasil, es la Argentina y no Francia. Habría un efecto menor para Francia ya que, además, es el campeón vigente por lo que sería una menor sorpresa”, opinó el académico.



Mello no es el único que piensa de esta forma: el columnista de la revista Forbes, Allen Saint John, escribió en ocasión de la final de 2014 entre la Argentina y Alemania que “en los meses que le siguen a la victoria, parece haber un alza de corto plazo en la productividad”.



Incluso llegar a una instancia avanzada como los cuartos de final podría derivar en mayores exportaciones y en una diversificación del intercambio, detalló Mello.



Sin embargo, hay excepciones, y los países involucrados en crisis económicas a la hora de desarrollarse el Mundial podrían no recibir las mismas ganancias.



“Si hay un país que ganó uno de los últimos Mundiales y que no se benefició mucho es España en 2010, involucrada en la crisis de deuda soberana de Europa”, ilustró el investigador.

El partido de este domingo entre la Argentina y Francia le dará el broche final al Mundial de fútbol de Qatar, un evento que no sólo movilizó las pasiones de millones de personas a lo largo del mundo, sino que también representa un fuerte impacto económico en el primer país del Golfo Pérsico que lo alberga.La expectativa de Qatar, un pequeño país de menos de 12.000 kilómetros cuadrados cuyo fuerte se encuentra en sus reservas de gas, es que el Mundial le permitirá ingresar US$ 17.000 millones a su economía, algo menos de los US$ 20.000 millones que estimaba en un inicio.Pero el de este año no escapa a una de las reglas de los mundiales: por lo general y en un principio, suelen ser ruinosos económicamente para los organizadores, con excepción - en la historia reciente- de Alemania 2006 y Rusia 2018.Las ganancias de Qatar 2022 solamente permitirán cubrir, de cumplirse con las previsiones, menos del 10% de la inversión de US$ 220.000 millones para albergarlo, según datos recopilados por la agencia de noticias Bloomberg.Sin embargo, pese a que a que a corto plazo le implicará al emirato una pérdida, los beneficios a largo plazo podrían ser superlativos.De US$ 220.000 millones que gastó desde que fue elegida como sede en 2010 - cifra que representa más de un Producto Bruto Interno (PBI) de Qatar, calculado en US$ 180.000 millones en 2022-, sólo US$ 6.500 millones se destinaron a la construcción de siete estadios y la remodelación de uno.Un ejemplo es la ciudad residencial y comercial de, a 23 kilómetros de Doha, construida prácticamente desde cero alrededor del estadio homónimo, o el propio metro de la capital, cuyos 76 kilómetros fueron construidos en sólo nueve años.La idea es, al fin y al cabo, visibilizar ay alrededores como un centro para el comercio y el turismo, intentando reducir la fuerte dependencia de los hidrocarburos, lo cuales representan mas del 60% de su PBI y 70% de los ingresos del Estado.En el caso del turismo, por ejemplo,Por lo pronto, las expectativas para el Mundial no se cumplieron:Presentarse como una vidriera al mundo, sin embargo, puede ser un arma de doble filo para Qatar ya que no siempre estar en el foco puede representar una mejor imagen. El país que fue acusado de "sportwashing", es decir, de usar el deporte como forma de limpiar su imagen frente al mundo, especialmente en lo concerniente a su política de derechos humanos.Además del Mundial, Qatar también fue cuestionado por esta práctica a partir de inversiones en clubes europeos como el Paris Saint-Germain (PSG), o en otros deportes como la Fórmula 1, donde firmó un contrato con Liberty Media para hospedar un gran premio por diez años.A losal ser sometidos bajo el estricto sistema laboral kafala - según un informe del periódico británico The Guardian junto con organizaciones no gubernamentales- ,se le suma las sospechas por presuntos sobornos para convertirse en sede y los cuestionamientos por el trato desigual hacia las mujeres y laen un país donde la homosexualidad es considerada un delito.Por otra parte, existe, pues la misma se preparó para recibir 1,2 millones de visitantes, más de la mitad de su población de 2,8 millones de habitantes. Lo mismo puede decirse de los estadios, donde el equipo más importante de Qatar (Al-Saad), suele reunir a 1.500 espectadores, una ínfima parte de los 80.000 que puede alberga el estadio Lusail, cuya capacidad será reconfigurada a 40.000 asientos luego del evento.Si bien uno de los estadios, el 974 Stadium, ya comenzó a desmontarse al haberse realizado en base a containers, Qatar deberá encontrarle un destino al resto de los estadios y seguir pagando por su mantenimiento.De acuerdo con un estudio de la calificadora S&P Global Ratings, lo esperable es que Qatar sufra una desaceleración en su actividad económica luego del Mundial.La llegada de los espectadores permitirá al país beneficios a corto plazo pero, la "sobreoferta en los sectores de hospedaje y de propiedades podría moderar la actividad" luego del Mundial.Según S&P, de forma indirecta el Mundial también representa un beneficio para los países vecinos como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania: la ciudad de Dubai, por ejemplo, "será la mayor beneficiaria, dada su proximidad geográfica, su oferta turística establecida y sus conexiones aéreas", a lo que se sumó la mayor oferta de alojamiento y reglas más permisivas con el alcohol.Losfueron más de 160 por día, y la aerolínea Qatar Airways tuvo que reducir sus vuelos de otros destinos para reforzar estas rutas, según reportó la agencia de noticias AFP.Más allá del impacto del Mundial, Qatar - uno de los cinco países con mayor PBI per cápita del mundo- seguirá gozando de enormes ingresos con sus reservas de gas, las mayores del mundo detrás de Rusia e Irán - países con mayor extensión-.Esto se vio favorecido recientemente por el interés de Europa a la hora de buscar, lo cual le permitirá, con una inversión de US$ 50.000 para ampliar su capacidad de producción, aumentar en un 25% su PBI para fines de 2027, según Capital Economics.Si bien el Mundial suele representar una inversión para el país organizador que no siempre recupera, la organización de la Copa del Mundo le otorgará grandes réditos a la FIFA y a los sponsors.En lo que respecta a la venta de entradas,, con un 94% de ocupación en la fase de grupos.Sin ir más lejos,Pero, al igual que con los ingresos de los sponsors y los derechos televisivos, todo quedará en manos de la FIFA y nada para Qatar, país que tampoco podrá beneficiarse de la recaudación por impuestos ya que la federación de fútbol solicita exenciones para la venta de las entradas y el merchandising.La FIFA se hace cargo de todos los, incluyendo los premios de US$ 440 millones - de los cuales,-, la transmisión, los resarcimientos para los clubes y los trabajadores del evento, con excepción de los costos de la seguridad, que deberá pagar Qatar.Sin embargo estos gastos no le harán sombra a los ingresos: el balance de la federación madre del fútbol es que el actual ciclo comercial de este Mundial (comprendidos los años 2019 a 2022) le dará una caja de US$ 7.500 millones, US$ 1.000 millones más de lo previsto e impulsado por la entrada de patrocinadores locales como Qatar Energy, o de sectores económicos en boga, como las criptomonedas, en el caso de Crypto.com que se suman a los históricos como Coca-Cola, Visa o Adidas.La cifra superara así, con holgura, los ingresos de US$ 5.400 millones del Mundial de 2018 disputado en Rusia.La proyección es que, con el impulso al futbol femenino y la ampliación a 48 equipos en el próximo Mundial, la entidad recibirá US$ 11.000 millones en los próximos cuatro años.El presupuesto, presentado esta semana por la FIFA, prevé en ese marco un 50% más de ingresos, principalmente a partir de nuevos acuerdos de sponsors - hasta el momento solamente los de Adidas, Coca-Cola, y Wanda se encuentran extendidos para los próximos cuatro años- y contratos de televisación, según la agencia de noticias Bloomberg.Pese a haber vestido a siete países contra los 13 de Nike -lejos de los dos tercios de selecciones de Mundial con los que tenía acuerdos en Italia 1990- la marca de las tres tiras logró un fuerte impulso en las ventas.Con contrato con la FIFA hasta 2030, la firma alemana de indumentaria deportiva no sólo se ganó un lugar en la final del mundo al confeccionar las camisetas de la Argentina, sino que espera ventas por 400 millones de euros (US$ 423.780 millones) en productos vinculados con el Mundial con un incremento de 46% en su categoría de fútbol, de acuerdo con su último balance.