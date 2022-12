Anuncio de Toyota: "Alcanzamos récords de producción y exportación y en 2023 vamos a superarlos"

Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

Con una inversión cercana a los US$ 60 millones, la suma de un nuevo turno permitirá "atender en 2023 no sólo al mercado doméstico sino también a la exportación"

El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, destacó el desempeño de la compañía que, lo que llevó a incorporar un tercer turno por primera vez en 25 años de actividad, además de proyectar una mejora de esos indicadores para 2023.En declaraciones a Télam, Salinas se refirió al anuncio que realizó el último viernes junto con el ministro de Economía, Sergio Massa; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y el CEO de la firma para América Latina y el Caribe, Masahiro Inoue. "Queremos trabajar codo a codo con ustedes para que el tercer turno, el aumento de la producción y las exportaciones redunden en beneficio para los argentinos y argentinas", destacó Massa al realizarse el anuncio, tras lo cual, indicó que el objetivo es que "que haya más integración nacional, porque sabemos el proceso virtuoso que el sector automotriz y autopartista generan en la Argentina".Con una inversión cercana a los US$ 60 millones, la suma de un nuevo turno permitirá "atender en 2023 no sólo al mercado doméstico sino también a la exportación", remarcó Salinas., y a pesar de que veníamos haciendo importantes esfuerzos para incrementar la producción no pudimos abastecer el 100% de los pedidos", indicó Salinas, para explicar la razón de la incorporación de un tercer turno de producción en la planta que la compañía posee en la ciudad bonaerense de Zárate.Al respecto, Salinas precisó que en el año que finaliza los destinos externos representaron el 83% del mercado de la compañía, y queToyota Argentina exporta a 23 países de América Latina, la mayoría de los cuales eran abastecidos hasta hace algunos años por la filial de Tailandia.A partir de la decisión estratégica de transformar a la filial argentina en una compañía regional, pasó a atender a los países de América del Sur, Central y el Caribe., indicó Salinas, seguido por Colombia, Chile y Perú.Desde que comenzó su actividad en 1997, la planta de Toyota en Zárate produjo más de un millón y medio de vehículos, en tanto en el 2021 la empresa obtuvo el liderazgo en ventas del mercado local."A lo largo de los 25 años tuvimos crecimientos constantes en producción, exportaciones, empleo y ventas; este año alcanzamos nuevos récords de producción y exportación y en 2023, con el tercer turno, los vamos a superar", proyectó Salinas.En cuanto a la gestación del anuncio, indicó que la empresa "se venía preparando, ya en mayo sumamos personal con la visión de incorporar este tercer turno", y puso de relieve la importancia de los "objetivos comunes" de Toyota y el Gobierno, tanto en la mejora de los indicadores de producción, exportación, ventas y puestos de trabajo como "en función de generar divisas"."Este año lo vamos a cerrar nuevamente liderando el mercado doméstico, con más del 20% del total de ventas y un volumen de producción cercano a las 170.000 unidades", precisó.Los datos a noviembre de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) muestran acon 79.937 unidades en once meses, que representaron el 22,1% del total.Por otra parte, Salinas aseguró que en Toyota "no hemos tenido inconvenientes en la importación de autopartes y pudimos cumplir con todas nuestras órdenes"., y permitirá aumentar la capacidad productiva anual de su planta de Zárate a unas 182.000 unidades, lo cual llevará sus exportaciones a más de US$ 4.000 millones por año.El nuevo esquema rotativo a tres turnos implicará la creación de 2.000 empleos directos, según la Secretaria de Industria y Desarrollo Productivo.