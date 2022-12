Musk restableció las cuentas de Twitter suspendidas de varios periodistas

Musk "reconsideró" una polémica medida y le devolvió el servicio de Twitter a periodistas sancionados / Foto: AFP

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

El dueño de Twitter, Elon Musk, dijo en las últimas horas que restablecerá las cuentas de varios periodistas que habían sido suspendidos de la red social por informar sobre el magnate y la plataforma, lo que"La gente ha hablado.dijo el magnate después de las críticas que causaron su decisión.Musk había organizado una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si debía rehabilitarlos ahora o en una semana:El magnate provocó indignación y advertenciastras suspender las cuentas de más de media docena de periodistas, algunos de medios como CNN, The New York Times o The Washington Post.Algunos de los usuarios bloqueados, como el del periodista Aaron Rupar,"Estaba bastante devastado por estar suspendido, pero rápidamente me di cuenta, tuiteó el comunicador.Esta última de una serie de controversias comenzó cuandotambién dueño de SpaceX y Tesla.El hombre más rico del mundo justificó la decisión porque, un incidente que pareció atribuir a la monitorización de su avión privado.Algunos periodistas informaron del caso, también mediantelos acusó de publicar "las coordenadas que permitirían un asesinato".En un foro en vivo organizado el viernes a la noche en Twitter,y afirmó a algunos de los periodistas afectados, que si pudieron participar en los espacios de discusión de la plataforma, que"Todo el mundo va a ser tratado de la misma manera (...)afirmó el empresario, según lo citó la agencia de noticias AFP.Pero al ser interrogado para dar más precisiones sobre sus acusaciones,Los medios de los periodistas afectados manifestaron su repudio a la decisión:, dijo la cadena en un comunicado.Le hemos pedido a Twitter una explicación y reevaluaremos nuestra relación en función de esa respuesta", agregaron."Esperamos que se restablezcan las cuentas de todos estos periodistasdijo, por su parte, Charlie Stadtlander, vocero del diario The New York Times.Tambiény denunció que "la arbitrariedad de las grandes plataformas" supone un "peligro mayor para la democracia".