Scaloni: "Di María está en condiciones de jugar y tengo el esquema definido"

El santafesino, entrenador del seleccionado de la Argentina que este domingo enfrentará a Francia en la final del Mundial de Qatar,el rosarino Ángely también admitió que tiene definido el esquema táctico que usará para el trascendental encuentro.El entrenador santafecino nacido en Pujato hace 44 años ofreció una rueda de prensa en el estadio virtual del Centro de Medios de Doha, en la que analizó la previa del partido ante los franceses y finalizó con la emoción a flor de piel y al borde del llanto su último contacto con los medios de prensa argentinos que cubren el Mundial."Di María está en condiciones de jugar, tengo a todos los jugadores disponibles", adelantó Scaloni, en alusión a la contractura que perseguía al rosarino y le impidió estar en el partido de semifinales ante Croacia que Argentina ganó por 3-0, mientras que ante Países Bajos solo ingresó un puñado de minutos en el suplementario del cruce de cuartos de final que se definió por penales tras haber igualado 2 a 2.Scalonien la conferencia de prensa previa a la gran final que consagrará al campeón del Mundial de Qatar en el partido que se jugará desde las 12 en el Lusail Iconic Stadium."El esquema táctico lo tengo definido pero puede ser cualquier sistema. Nuestra forma de jugar va más allá del esquema. Ya la tenemos decidida y ahora tendremos una charla previa al entrenamiento, con eso dejaremos más o menos claro qué equipo va a salir a jugar el domingo”, adelantó Scaloni.Y añadió: “El plan del partido lo tenemos claro. Al igual que contra Países Bajos, intentaremos no llegar a los penales".El santafecino, quien condujo al seleccionado "albiceleste" que se consagró campeón de América en 2021 en la histórica final ganada al anfitrión Brasil por 1-0 en el estadio Maracaná, advirtió que su rival en la final de mañana, Francia, "no es sólo Mbappé", ya que tiene además un equipo importante que lo rodea."Francia no es sólo (Kylian) Mbappé, tiene otros que lo abastecen y lo hacen todavía mejor jugador. Esto no es Messi contra Mbappé, es un partido entre Argentina y Francia y hay otros que pueden definir el partido", analizó Scaloni.El DT tambiéner el entrenador del seleccionado argentino."Estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar, en el puesto de entrenador de mi Selección. Me siento orgulloso y entusiasmado, son momentos para disfrutar, ya que recorrimos un camino juntos y todo lo que se logró es espectacular", admitió el entrenador santafecino de 44 años.Una vez finalizada la rueda de prensa, llegó el momento más emotivo cuando Scaloni atendió aparte a los medios con derechos televisivos y allí llegó con la emoción a flor de piel."Lo hablamos en estos días. Solo quiero agradecerles, no hay otra palabra. Y creo que cualquier argentino diría lo mismo", dijo Scaloni con la voz quebrada."Me emociono porque dejaron todo. Esperemos que el domingo podamos coronarlo. Y si es no así, que estén orgullosos porque es un momento para disfrutar y nosotros lo estamos haciendo a nuestra manera", agregó el DT con los ojos vidriosos.La pregunta que generó el sentimiento de Scaloni estaba enfocada en qué le diría a sus futbolistas en la previa de la final que se disputará ante Francia.Scaloni también había recibido una consulta similar en la conferencia de prensa de un periodista árabe y se explayó sobre la "cultura" futbolística del argentino.. De la emoción de la gente. Tenemos a la mejor hinchada del mundo que estaba necesitada de una alegría y se la estamos dando", expresó Scaloni.Y, en la misma línea, añadió finalmente: "Todo eso nos llega ¿Cómo no te va a emocionar? El fútbol es un deporte, aunque que nos cueste entenderlo así, la gente es feliz. Y para nosotros es algo maravilloso".