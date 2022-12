El Papa Francisco pidió "tener cercanía con los pobres y no beneficencia"

Bergoglio, el Papa Francisco, abogó por un acercamiento y más trabajo con los sectores pobres / Foto: Archico Captura de TV.

Quejas contra los políticos

El presidente italiano Sergio Mazzarella fue el primero en saludar al Papa Francisco en el día de su onomástica / Foto: AFP.

El papa Francisco pidió este sábadoal distinguir a tres personas que trabajan con los más necesitados en la principal actividad del día de su cumpleaños 86.Y eso es bueno", planteó este sábado el Pontífice al dar el premio Madre Teresa a tres personas que viven la caridad hacia "los más pobres entre los pobres".Los tres distinguidos por el Papa en el día de su cumpleaños 86 fueronCon agenda normal, durante la mañana de este sábado el PapaCerca del mediodía, Jorge Bergoglio cerró su agenda oficialque organiza este año el Vaticano.Bergoglio cumple 86 años, el primero latinoamericano.Para el mes que viene,por el que visitará la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.Uno de los primeros líderes en saludarloquien a través de una nota oficial le envió los "más sinceros y cordiales deseos de bienestar personal y de larga y provechosa continuidad de su alto magisterio".El papa Francisco también lamentó quey criticó que sus palabras sean sacadas de contexto con determinados fines."Sí, a veces me usan.admitió el pontífice en declaraciones al diario español ABC.El Papa recordó además que tiempo atrás"Hace seis o siete años vino a misa un candidato argentino. Hicieron una foto a la salida de la sacristía y le dije: Por favor, no la use políticamente. Quédese tranquilo, me respondió., detalló Francisco.En ese marco,, que son sacadas de contexto para dar a entender mensajes diversos a los que él quiere dar."A veces lo hacen'El Papa dijo esto' … Sí, pero lo dije en un contexto. Si lo sacas de contexto es otra cosa", enfatizó.Jorge Bergoglio, elegido el Papa número 266 de la Iglesia el 13 de marzo de 2013, cumple hoy 86 añosque lo aqueja desde inicios de año y por la que se sometió a diversas terapias."Ya estoy caminando,planteó en esa dirección sobre la evolución de la lesión.Además, agregó queal sentenciar que continúa adelante con su pontificado.