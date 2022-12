Efemérides del 17 de diciembre

La Historia al día VER VIDEO

1830 - SIMÓN BOLÍVAR. Muere a los 47 años en la ciudad colombiana de Santa Marta el militar y político venezolano Simón Bolívar, fundador de las repúblicas de GranColombia y Bolivia y uno de los grandes próceres de la guerra de la emancipación de Sudamérica del imperio español.1903 - HERMANOS WRIGHT. Los ingenieros estadounidenses Wilbur y Orville Wrightlogran realizar el primer vuelo con motor. La hazaña la lograron con el biplano Flyer I en lasafueras del pueblo de Kitty Hawk (Carolina del Norte, EEUU). Los hermanos Wright patentaron el aeroplano el 22 de mayo de 1908.1936 - PAPA FRANCISCO. Nace en el barrio porteño de Flores el religioso católico Jorge Mario Bergoglio, elegido papa con el nombre de Francisco en el cónclave del 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado. Francisco es el papa número 266 de la Iglesia católica y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano.1939 - ADMIRAL GRAF SPEE. El acorazado alemán Admiral Graf Spee es hundido por su capitán Hans Langsdorff, frente a las costas uruguayas en el Río de La Plata para evitar ser capturado por una escuadra británica que lo tenía acorralado luego de una batalla en la que sufrió desperfectos luego de causar daños a sus enemigos. La nave alemana había sido obligada a salir del puerto de Montevideo, donde se había refugiado.1949 - PAUL RODGERS. Nace en la villa inglesa de Middlesbrough el cantante británicoPaul Rodgers, apodado “La voz”, fundador de las bandas Free y Bad Company, de granpopularidad internacional en la década de los años ‘70. Entre 2005 y 2009 realizó girascomo vocalista de la banda británica de rock Queen.06 - HUNKY DORY. Se publica en el Reino Unido el álbum Hunky Dory, el cuarto del músico británico David Bowie. Este álbum es el primero con todos los miembros de la banda que serán conocidos como Ziggy Stardust Spiders From Mars. Contiene los populares temas Changes y Life on Mars .1972 - SAN LORENZO. Con Juan Carlos “Toto” Lorenzo en la dirección técnica, San Lorenzo de Almagro se convierte en el primer equipo en ganar los torneos Metropolitano y Nacional de la Primera División en un mismo año. En la final del Nacional, venció a River Plate por 1-0 en la cancha de Vélez Sársfield, con gol de Luciano Figueroa en tiempo de alargue.1989 - LOS SIMPSON. La cadena de televisión Fox Broadcasting emite en Estados Unidos el primer capítulo de la serie animada Los Simpson, la popular sátira sobre las andanzas de una familia de la clase media estadounidense que ya lleva 32 temporadas.1997 - RIVER CAMPEÓN. Con la dirección técnica de Ramón Díaz, el equipo de River Plate gana la décima y última edición de la Supercopa al vencer por 2-1 al San Pablo brasileño en el estadio Monumental con goles del delantero chileno Marcelo Salas.2000 - BOCA JUNIORS. En el estadio La Bombonera, Boca Juniors gana el Torneo Apertura de Primera División al vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata, con lo que conquistó la “triple corona” de 2000 al haber obtenido además la Copa Libertadores de América y la Intercontinental.2010 - PRIMAVERA ÁRABE. En la ciudad tunecina de Sidi Bouzid comienza una serie demanifestaciones populares en reclamo de más derechos sociales y democracia que se propagó a otros países y pasó a llamarse la Primavera Árabe.2022 - CONTADOR PÚBLICO. Se celebra el Día del Contador Público en reconocimientode la labor de estos profesionales en aplicar e interpretar leyes, normativas, dictámenes yresoluciones contables e impositivas.