La primera dama encabezó una actividad en Tecnópolis junto a 1000 niñas y niños

Fabiola Yañez en Tecnópolis.

Fabiola Yañez encabezó una actividad en Tecnópolis junto a 1000 niñas y niñoshttps://t.co/XjB7vZygkZ pic.twitter.com/9UhPtLqJHe — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 17, 2022

Fabiola Yáñez visitó Tecnópolis VER VIDEO

La primera dama, Fabiola Yañez, encabezó la actividad por el cierre de año de trabajo frente a la Fundación Banco Nación de Argentina (FBNA), en el que reunió aEl evento fue en el parque temático Tecnópolis y la propuesta“Para mí este evento es uno de los momentos más felices del año, siempre esperamos este momento. Es como reencontrarme con mi familia, conozco a cada uno y ellos también me conocen. Es un momento muy lindo, la felicidad de los chicos no tiene nombre”, contó Yáñez.En el marco de la actividad, los chicos y chicas disfrutaron de un entretenido paseo por los espacios lúdicos de Tecnópolis: Identidades, Mocap, Bichos, Tierra de Dinos, Fábrica y el Auditorio de Cultura, donde encontraron talleres de arte sobre Collage y Ensamblaje, Glitter y Maquillaje y Sellos y Serigrafías. Además, compartieron una merienda brindada por FBNA en las Islas Gastronómicas., explicó Yáñez sobre la propuesta que invita a infancias de todo el país y a comunidades de pueblos originarios.Luego llegó el momento de la sorpresa en la Nave de la Ciencia, un espacio dedicado a la promoción del conocimiento científico para infancias. Allí, un robot gigante divirtió a cada una y a cada uno de los presentes. Además, las chicas y chicos bailaron al ritmo de los shows de "El Sapo Pepe", “Los Cazurros” y “Anda Calabaza”, que deleitaron a sus oyentes con música en vivo.“Los quiero mucho a todos. Me encanta verlos así, se lo merecen. Disfruten de esto”, expresó la primera dama tras entregar un regalo a cada invitada e invitado para celebrar la Navidad: mochilas con juguetes, alimentos navideños y elementos escolares.