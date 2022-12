Jane Fonda reveló que mejora en su estado de salud

Jane Fonda. Foto: archivo.

La actriz y activista estadounidense Jane Fonda, quien en septiembre anunció que estaba recibiendo quimioterapia para tratar un linfoma no hodgkiniano, reveló en las últimas horas que su cáncer "está en remisión".“La semana pasada, mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida y tan afortunada", escribió la ex modelo, de 84 años, desde su cuenta de Instagram.Agradecida por "todos los que oraron y enviaron buenos pensamientos" para su recuperación, dijo que esas acciones "jugaron un papel en las buenas noticias".No es la primera vez que la actriz dos veces ganadora del Oscar se enfrenta a un problema de salud vinculado al cáncer.En más de una ocasión, comentó a la prensa que le retiraron varios melanomas a lo largo de su vida e incluso un tumor no invasivo en una mama en 2010.