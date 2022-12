El gremio de delivery denunció penalmente a plataforma Rappi por maniobras de lavado de activos

"Gestorando y 'Pago 46' son empresas de dudosa procedencia, ya que proponen como única vía de contacto un número de whatsapp o correo electrónico que pocas veces funciona. No existe domicilio físico visible, según indicó el documento formal” Gonzalo Ottaviano

La firma de delivery Rappi,, fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público Fiscal para que, informó el gremio.La denuncia 2.551/DGPDH/07, expediente 6.402, presentada en la Unidad de Intervención Temprana (UFE), fue realizada por Gonzalo Ottaviano, un trabajador de delivery e integrante de la conducción de la(Asimm), quien también presentó documentación como prueba., según un documento.Ottaviano realizó la presentación judicial luego de investigar durante mucho tiempo varias denuncias de trabajadores precarizados que cumplen tareas en esa plataforma.El sindicalista también denunció maniobras patronales para que los trabajadores abonen "los saldos negativos a través de la aplicación 'Pago 46', lo que significa una manipulación para que cooperen en movimientos engañosos, ya que no hay forma de que el personal filtre o controle la manera de pago de los pedidos que reciben"., puntualizó.Ottaviano aseguró en su denuncia penal en representación del gremio que Rappi expone de forma impositiva al personal, por lo que exigió "una inmediata y pronta investigación y esclarecimiento de los hechos para alcanzar rápidamente una instancia probatoria"."Gestorando y 'Pago 46' son empresas de dudosa procedencia, ya que proponen como única vía de contacto un número de whatsapp o correo electrónico que pocas veces funciona. No existe domicilio físico visible, según indicó el documento formal”, añadió.También sostuvo que "el fraude fiscal, la precarización y la explotación laboral son la marca registrada y la realidad que ocultan las plataformas, que actúan realizando un fuerte lobby y tapiando cualquier acción que las regule", por lo que reclamó en la denuncia que "los responsables de controlar y los legisladores dejen de mirar para otro lado bajo la falsa premisa de la modernización y combatan la complicidad y corrupción".Ottaviano adjuntó en su presentación pruebas y certificaciones legales de la actividad y metodología de las aplicaciones digitales, como "la captura de pantalla sobre el comentario de un trabajador en Facebook en el perfil de Gestorando, ocasión en la que afirmó que al intentar comunicarse con la empresa "'nunca pudo obtener respuestas'"."Se presentaron capturas de pantalla sobre conversaciones en los grupos de whatsapp que integran los repartidores de Rappi, en las que se refieren a las irregularidades de las tres firmas, y otras en las que 'Pago 46' ofrece como beneficio el pago de comisiones por operaciones realizadas a supuestos socios registrados", dijo.Ottaviano presentó también pruebas con las denuncias de un trabajador sobre la sobrefacturación de Gestorando y otras sobre "la alianza entre las tres empresas".En un denominado "statement corporativo", los directivos de la plataforma digital rechazaron hoy "las infundadas acusaciones" y sostuvieron que aún no recibieron notificación alguna de las autoridades respectivas, y adelantaron que se presentarán de forma proactiva en la justicia para "esclarecer los hechos y refutar las calumnias"."No es nuevo que sectores contrarios a la innovación promuevan denuncias y ataques inconducentes contra la industria de las nuevas tecnologías para intentar dañar la reputación de las compañías que la integran y perjudicar la actividad de todo el ecosistema", sostuvo la patronal en el documento de prensa difundido hoy.Para los directivos, Rappi generó desde 2018 en la Argentina oportunidades económicas para más de 400 mil personas y contribuyó a la digitalización de más de 15 mil pequeñas y medianas empresas locales, que utilizan "esa tecnología"."Se vive en un contexto económico desafiante, lo que no frenó ni frenará a la empresa a la hora de apostar por el crecimiento y desarrollo del país, aun ante los embates de actores puntuales que prefieren postergar el progreso tecnológico", concluyó Rappi.