El fiscal pidió prisión perpetua para los acusados de matar a un bebé y quemar a su mamá

El hecho ocurrió frente a una vivienda ubicada en la calle Sudamericana al 2100, de Rafael Castillo / Foto: Street View

El hecho

Un fiscal pidió que sean condenados a, que lo llevaba en brazos,en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, mientras solicitó la absolución de un tercer imputado, que fue liberado.Fuentes judiciales informaron a Télam que al alegar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Matanza, el fiscal de juicio Sergio Antín acusó a dos de las tres personas que llegaron a juicio y desistió de los cargos contra una tercera.Para, Antín pidió una condena de prisión perpetua, al considerarla autora del "homicidio calificado por alevosía" del bebé Liam Benjamín Sánchez (1), y del mismo delito en grado de tentativa de la madre del niño, Laura Abril Delgadillo (23), quien sufrió graves quemaduras en el ataque cometido el 19 de septiembre de 2021.En tanto, por los mismos delitos, aunque en calidad de partícipe necesario, el representante del Ministerio Público pidió también prisión perpetua para Alberto Rodolfo Gerasimchuk (23), pareja de la mujer.Antín, en tanto, desistió de acusar por falta de pruebas al tercer imputado que llegó a juicio, Agustín Sebastián Sayago, requerimiento que -al igual que el resto- fue acompañado por los abogados de la particular damnificada, Miguel Racanelli y Yair Fernández.Por tal motivo, el TOC 2 dispuso que el acusado quedara en inmediata libertad.Por su parte, la defensora oficial Cecilia Pagliuca Crespo, representante legal de Ortega Castillo, pidió en su alegato que la mujer sea condenada por "homicidio culposo" -sin intención- en el caso del bebé, ya que dice no haber advertido que Delgadillo llevaba en brazos a su bebé, y que por el ataque a la madre, de ser hallada culpable, se le aplique el delito de "homicidio simple en grado de tentativa".Finalmente, la defensa de Gerasimchuk, encabezada por José Luis Somoza y Gustavo Navarrine, planteó que el acusado fue ajeno al hecho, por lo que reclamó su absolución, dijeron los voceros.Antes de que finalice la audiencia, y previo al veredicto del tribunal, que se conocerá en cinco días hábiles, los imputados pudieron decir sus "últimas palabras"., expresó "La China" Ortega Castillo ante los jueces Lucila Pacheco, Arturo Gavier y Diego Burgueño, tras admitir que roció con combustible y prendió fuego a Delgadillo.No obstante, la acusada dijo que no advirtió en ese momento que la mujer a la que agredió iba con su pequeño hijo en brazos, dijeron las fuentes.A su turno, "Chucho" Gerasimchuk manifestó que fue "completamente ajeno" al ataque, según narraron las fuentes consultadas por Télam.Los alegatos finalizaron minutos antes del mediodía del viernes, luego de que el tribunal informara que probablemente el miércoles próximo dé a conocer su decisión mediante una cédula con la que notificará a las partes, añadieron los voceros.El hecho ventilado en el debate ocurrió a la 1.50 del 19 de septiembre de 2021, frente a una vivienda ubicada en la calle Sudamericana al 2100, de Rafael Castillo, donde residían Delgadillo junto a su hijo Liam.Hasta allí llegaron en una moto conducida por Sayago y apenas descendieron, una mujer se les acercó por sorpresa, roció con combustible a madre e hijo y los prendió fuego, para luego escapar en una camioneta negra que se hallaba estacionada a pocos metros con un hombre al volante.Al declarar en el juicio, Delgadillo relató ante el tribunal que todo comenzó cerca de las 20 del 19 de septiembre del 2021, cuando salió a "tomar algo" con Sayago, y finalizó cerca de las 2 de la madrugada del día siguiente, con el ataque contra ella y su hijo.La mujer dijo que cuando regresó a su vivienda a bordo de la moto de Sayago fue sorprendida por "La China" Ortega Castillo, a la que consideraba una "amiga", quien primero la "cortó con algo filoso en un brazo"."En ese momento sentí como un viento", dijo Delgadillo tras lo cual, su atacante le "tiró un líquido" que por el olor creyó que era combustible., indicó la víctima, y agregó que "gracias a tres hombres que estaban en el lugar se revolcó en un charco de agua" y así pudo apagar las llamas que la quemaban, al tiempo que gritaba por su bebé, al cual había tenido que dejar en el piso cuando empezó el ataque., recordó que gritó desesperada y que instantes después vio cómo esos "muchachos" sacaron "una bola de fuego", que envolvía al bebé y "lo apagaron" al borde de la calle donde había agua.