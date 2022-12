"Messi merece irse campeón porque hace ilusionar el mundo", aseguró Trezeguet

David Trezeguet junto a Chiqui Tapia y Mario Kempes en Estadio Lusail de Doha / Foto AFP.

El exdelantero, campeón del mundo con Francia en 1998, consideró que el seleccionado galo "no se complica" en los planteos "a diferencia de la Argentina, que cambió varias veces de esquema", de cara a la final del mundial de Qatar 2022 que protagonizarán el domingo., comentó el exfutbolista francoargentino en una entrevista con TyC Sports."(El DT de Francia Didier) Deschamps es una persona inteligente, sabe comunicar y para el jugador de elite es importante tener un entrenador que te da punteos y no te quema la cabeza a diario.", contó.Trezeguet, multicampeón con la Juventus de Italia y que también tuvo pasos por River y Newell's de Rosario, adelantó que Argentina deberá "hacerse sentir" en el partido contra Francia, que a la vez está "prevenido" del juego "físico" de los albicelestes."(El delantero) Kylian Mbappé es el jugador del presente y del futuro. Lionel Messi y Cristiano (Ronaldo) dejarán su trono pronto y le dejarán un gran ejemplo. Creo que compartir plantel con Neymar y Messi en el PSG lo puede ayudar para complementar su prototipo de futbolista europeo", afirmó.Sin embargo, Trezeguet aclaró que desde lo emotivo, aunque sostuvo que la ambición de Francia es estar "centrada en el objetivo"."Francia llegó a Qatar a ser campeón del mundo y una mala final es un fracaso. Nunca le esquivaron al objetivo", opinó."Argentina se mueve en base al fútbol de Leo, a diferencia de Francia que te busca por todos lados", comparó.Trezeguet, campeón de la B Nacional con River, reconoció que el conjunto francés sentiría "alivio" de no ver a Ángel Di María como titular pero también de hacerlo tendrá enfrente jugadores de "alto nivel internacional"."En la actualidad se conocen todos, no hay diferencias como antes. Theo Hernández es uno de los mejores marcadores de punta del campeonato, con goles, pases en ataque y solidez defensiva", sentenció.