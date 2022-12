Kicillof y Berni participaron del egreso de cadetes de la policía y destacaron la “renovación” de la fuerza

Kicillof y Berni participaron de egreso de cadetes de policía VER VIDEO

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó junto al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, el, destacó la inversión que se realizó en la formación de los nuevos oficiales y dijo que se trata de la primera promoción en una nueva etapa de “renovación” de la fuerza.“Hoy no es un día cualquiera, quiero poner en contexto lo que se trata de la primera etapa de promoción en nuestra fuerza de 1.400 nuevos efectivos”, dijo el gobernador al abrir el acto en la Escuela de Cadetes Juan Vucetich.Junto al ministro de seguridad bonaerense, el gobernador consideró necesario “poner en perspectiva” el egreso de los cadetes, ya que, dijo que cuando tocó asumir la gestión “la policía de la provincia venía de 4 años de abandono y pérdida”.“Había pérdida en equipamiento, en salarios, en la capacitación y pérdida en el prestigio. Nos tocó, como gobierno, iniciar una etapa de profunda transformación de la provincia de Buenos Aires que coincidió con el bicentenario de nuestra policía. Para organizar esos 200 años de historia, mencionó.Kicillof cuestionó la gestión del gobierno de María Eugenia Vidal, al sostener que recibió “en términos de equipamiento, de patrullas, de chalecos, de armamento, de tecnología; chatarra”.“No estoy exagerando, basta recorrer los 135 distritos, preguntar y recordar en qué estado estaban nuestros patrulleros; destruidos”, acotó.Agregó que, tras ello, “se ha reemplazado por primera vez en la historia de la provincia todo el parque automotor” de la fuerza de seguridad y se preguntó: “Asimismo precisó que no solo se invirtió en equipamiento policial, sino también se mejoró “la capacidad tecnológica y científica de la policía”.“Hubo una inmensa inversión en equipamiento. Durante los cuatro años del gobierno anterior, y lo digo porque no se sabe, vinieron a la provincia a recortar los sueldos estatales, que perdieron en esos cuatro años 20 puntos del poder adquisitivo, pero la policía de la provincia, perdió 29% en términos reales, fue un gobierno que endeudó a nuestra provincia y también le sacó plata del bolsillo a los trabajadores”, enfatizó.Por el contrario, afirmó que “este gobierno inició una etapa de recuperación de las remuneraciones de todos los empleados públicos", pero en particular hizo algo que, "se prometió mil veces pero que solo se hizo durante este gobierno", dijo tras referir que se equiparó, "en un acto de justicia los sueldos de la policía de la provincia con los sueldos de la policía federal”.“Hubo inversión en equipamiento, en salario, pero creo yo que lo más importante es que estamos haciendo una profunda reforma organizativa y en la formación”, subrayó el gobernador.En ese tono, precisó que se ha modificado cómo “se articula y organiza la policía de la provincia de Buenos Aires”.“Hemos cambiado la formación de los oficiales y para hacer esta enorme transformación hubo que hacer inversiones en infraestructura y hemos reforzado programas, los hemos modernizado”, agregó.Para el gobernador, quien destacó que con la ley de presupuesto sancionada el jueves en la Legislatura bonaerense , se aumentará la inversión el año próximo, el propósito es el de “recuperar el prestigio social de la policía de la provincia”.“Es central tener una fuerza más profesional, más capacitada, más preparada, y eso no se puede hacer sin que medie un período de tiempo, una inversión y un profundo trabajo de transformación estructural de la policía", acotó.En ese tono, dijo que se está trabajandoy que, para eso hay que ser "más eficaces, y eficientes y demostrar que somos parte de un mismo pueblo"."Hoy se inicia con esta primera camada, después de la pandemia, una nueva etapa para la policía de la provincia , todos nosotros, y ustedes son los que van a dar ese renacimiento y renovación", aseguró.Por su lado, el ministro Berni destacó que estos 1.400 que hoy se reciben de oficiales, son la primera camada de los 5.500 cadetes convocados durante este año, "que han sido formados y capacitados a lo largo de este año con la nueva formación y que el año próximo se habrán recibido"."Es un día trascendental en la vida de los 1.400 hombres y mujeres aquí formados. Hombre y mujeres que guiados por su espíritu, y llamados por la llama de la vocación de servicio, hicieron un ingreso a una vida distinta, con compromiso con nuestros ciudadanos bonaerenses", aseguró.Dijo que en el período 2016-2019 la policía de la provincia, pasó "de tener 91 mil efectivos pasó a tener casi 88 mil."Perdimos más de 3.500 hombres y mujeres de nuestra policía y no hubo siquiera la voluntad política de recuperar esos números caídos", aseguró.