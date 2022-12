DJ Tao, el productor detrás del hit mundialista que se escucha "en la tierra de Maradona" y en Qatar

"Estoy muy contento, no lo puedo creer. Tiene una banda de visitas y reproducciones"

El productor musical Javier Emiliano Ceballos, referente del turreo nacional bajo el alias de DJ Tao, se volvió viral en las redes sociales y superó la barrera de las 40 millones de reproducciones con su última sesión junto a Callejero Fino, una canción que a través de las redes sociales viajó sin escalas desde "la tierra de Maradona, el fernet y el asado" hasta una mundialista Qatar teñida de pasión albiceleste.sostuvo el compositor, productor y dj, en la previa de la final del duelo entre Argentina y Francia en la final de la Copa del Mundo, al conversar sobre el alcance de su "Turreo Sessions #723".Apenas un mes atrás de que empezara a rodar la pelota en el estadio Al Bayt, esta dupla explosiva estrenaba en las plataformas digitales la canción y el video oficial con varios guiños a la Albiceleste, cantando a cámara algunas barras que calan hondo en la identidad nacional y luciendo dos casacas impolutas de la Selección."Estoy muy contento, no lo puedo creer. Tiene una banda de visitas y reproducciones. Hay gente escuchándola en la calle, en el auto y en Qatar. Es una locura. La realidad es que, al principio, no habíamos pensado directamente en hacer un tema sobre el Mundial, pero nos juntamos un día, cayó el Calle al estudio y lo primero que tiró fue eso. ('Bienvenido a Argentina, tierra de Maradona…'). Ahí dije: 'listo, vamos por ahí'", contó.En una charla con Télam, DJ Tao compartió algunas postales de su historia con la música, confirmó la llegada de un álbum y explicó por qué una música tan argentina como el turreo, una fusión de cumbia con reggaetón que lleva cocinándose a fuego lento en las últimas décadas, empieza a propagarse en otras latitudes.- Yo arranqué haciendo remixes hace más o menos diez o doce años. Venía evolucionando desde ahí con este sonido que hoy hacemos como turreo, pero fue hace dos o tres años que empecé a producir; también porque aparecieron artistas argentinos que empezaban a ponerle voz y letra al género.- Creo que es por el ritmo, un ritmo único que salió cien por ciento de acá y que nace de muchos años de cumbia en Argentina. Hasta que en un momento apareció el reggaetón y ahí aparecimos los djs para mezclar los dos géneros. Fue así como nació el turreo, que recién está empezando. El primer cantante que se pegó fuerte fue L-Gante hace apenas dos o tres años. Es muy nuevo todavía; por suerte, siguen apareciendo nuevos artistas. Cada mes aparece uno nuevo que se hace notar y eso está bueno. Y afuera pasa que este sonido les llama mucho la atención a los latinos de Centroamérica. Desde ahí nos tiran la buena. Es más, el otro día Karol G subió "Butakera", el tema de La Joaqui con El Noba que produjo Alan Gómez, y eso está re piola. Es una locura.- Es lo que más les gusta. Una jerga auténtica de los pibes que cantan lo que pasa acá y con nuestras palabras. Es como cuando salió el reggaetón y nosotros no entendíamos nada lo que estaban diciendo los puertorriqueños pero nos gustaba. Y al final era como ellos hablaban.- Yo a Alan lo conozco desde hace cinco años. Hablábamos por Instagram hasta que una vuelta lo invité a mi casa. Él se había pegado con "El Baile de las egresadas" que había hecho con L-Gante, un tema que está re piola. Hoy, él está con las "Missiones" y yo con las "Turreo Sessions" pero trabajamos en la misma empresa y compartimos manager. Estamos todo el día juntos: salimos a bailar, nos visitamos, nos quedamos jugando a la play. Somos como hermanos ya.- La próxima sale el 22 de diciembre. Se viene algo Pepper, un talento nuevo, que me re gustó cómo le mandó y por eso va a salir. La clave es siempre hacer buena música y buenos temas. A futuro tengo pensado seguir con las "Turreo Sessions", sacar una por mes o mes y medio, y más adelante quizás hacer un álbum con todos los artistas que pasaron por ahí. Hacer un disco es mucho más complicado que hacer una canción. Hay que pensar en qué formato largarlo, todo tiene que tener el mismo color y lo mismo con los videos. Estoy pensando mucho en esas cosas también para que todo tenga su lógica.- Hace un montón que no hablo con él, pero hay que hacer alguna sí o sí.