Víctor Hugo: "Messi es una flecha dorada anunciando la maravilla de su fútbol"

"La FIFA es una institución corrupta en la que Macri encaja como pieza natural" Víctor Hugo lamentó "la metáfora perfecta de la realidad argentina" que significa la presencia de Macri en el Mundial de Qatar mientras la vicepresidenta Cristina Fernández, recientemente condenada por la Justicia, "paga tributo por una mentira".



"Macri pasándola bomba en el Campeonato del Mundo, entre jeques y emires, haciendo negocios, y la persona cuyo trabajo maravilloso él mismo destruyó pagando tributo en Buenos Aires por una inmensa mentira. Es un contrasentido insoportable", deploró.



Víctor Hugo condenó el "desparpajo" de Macri para fingir que "no tiene nada que ver con lo que pasa en la Argentina", siendo en realidad el "promotor de la desgracia" del país. "Uno siente una gran impotencia porque pareciera que todo le sale gratis después del daño que hizo", asumió.



"La FIFA es una institución inmensamente corrupta en la que Macri encaja como una pieza natural. Al hacer el armado de la FIFA, de forma necesaria, tiene que haber personajes como él", consideró en una entrevista con Télam en Doha, donde realiza la cobertura del Mundial.



El célebre relator condenó luego la posición de los medios opositores al Gobierno a los que "les molesta que a la Selección le vaya bien" por una equivocada lectura "en términos políticos".



"Tratan de tapar, culpar y perseguir a (Lionel) Messi y a la Selección. Es un estilo que eligen, a veces confrontativo y otras veces no tanto. Son diabólicos", opinó en la previa de la final del próximo domingo ante Francia.



"Les molesta la felicidad que pueda provocar el título mundial, ese estado de orgullo, de alegría, de unidad, de amistad, de reconciliación y de reencuentro. Son todas palabras que maldicen, y la Selección puede significar todo eso", reflexionó.



"Por supuesto que equivocan los términos políticos en los cuales creen que puede influir que la Argentina sea campeón del mundo. En definitiva, a los pocos días se vuelve a la vida y la normalidad. Y si no te alcanza el sueldo, no vas a comer la fotografía del gol de Messi. Ellos lo saben pero están desesperados por anular cualquier cosa buena de la Argentina, por hacer sentir que todo es un desastre", reconoció.



"Sufren con este amor que hay por el país, no pueden tolerar que la Argentina sea amada por la gente de todos los países como hemos visto en esta Copa del Mundo", concluyó.

El periodista y relator Víctor Hugo Morales describió a Lionel Messi como "una flecha dorada anunciando la maravilla de su fútbol" y consideró que su desempeño en el Mundial de Qatar lo juntó "como nunca con (Diego) Maradona en el imaginario, la amistad y el amor".Víctor Hugo aseguró que "Maradona estaría muy feliz" de ver su actuación en la competencia de Medio Oriente, saludó el nuevo perfil de líder del capitán argentino y reconoció "un Messi argentino y otro Messi mundial", comprometido con darle alegría a todos sus admiradores a través del "arte" de su fútbol., reflexionó en una entrevista con Télam a 48 horas de su último relato mundialista.: Anunció que Qatar 2022 será su última Copa del Mundo. ¿Cómo transita la experiencia?: En realidad ya me había despedido, pero gracias a la plataforma Relatores, que me invitó a participar, y a la relación con Radio Nacional estoy transmitiendo el Campeonato del Mundo, de rebote diría.El trabajo de relator, esencialmente, es un trabajo muy exigente en lo físico. Esta será mi última experiencia en el relato por lo menos en algo importante, después seguiré relatando algún domingo que otro porque me gusta mucho hacerlo.: El relato del domingo próximo puede quedar en la historia por lo que está en juego. ¿Siente una adrenalina especial?No me exijo, no se puede vivir dando exámenes. En el relato de un gol hay dos factores: la jugada en sí misma y quién lo convierte, porque no es lo mismo que sea Messi que otro jugador. El problema de los goles es que se puede hacer una cosa que la gente celebre o se puede hacer una cosa ridícula. Hay que buscar que la emoción sea sincera porque cuando es fingida, impostada, no va. Se debe ir hasta el límite de lo posible.: ¿Messi es quien más lo movilizó en el relato después de Maradona?: Messi es absolutamente deslumbrante, aunque también hubo algunos artistas muy queridos de mi vida: Bochini, Francescoli o Rubén Paz, por ejemplo. Son jugadores a los que les cabe cualquier elogio.: ¿Este Mundial nos ofrece la mejor versión de Messi?: Creo que el último año y pico de Messi ha sido colosal. Parece mentira lo que ha pasado con él, fue víctima de muchas cosas y maduró con todo eso.Tuvo que renunciar a la Selección, cansado de que lo ofendieran. Creo que en este último tiempo ha construido una versión formidable. Como si el hecho de que Diego se apagara encendió a este líder que es hoy.: ¿Hay un Messi maradoniano entonces?: Sí y saludo ese perfil.Contra Croacia, no tenía necesidad de embarcarse en la jugada del tercer gol, ya estaba, podría haber jugado con el marcador de punta y listo. Pero Messi tiene una responsabilidad ante el mundo., es una flecha dorada que va anunciando la maravilla de su fútbol. Sabe que la persona de Bangladesh, de Noruega, de Alaska está esperando algo y él trata de devolver eso. Por supuesto que su primera responsabilidad es ser el Messi argentino, por eso juega tanto para el equipo, pero también siente un compromiso como Messi mundial. La jugada del tercer gol a Croacia es del Messi mundial, el inventor de una alegría para todos. No puede haber una persona que, gustándole el fútbol, no se haya emocionado con lo que hizo.: ¿Que pensaría Diego de este Messi actual?Maradona creía que había una construcción de Messi que tiene que ver con la posta que le entregó. Los dos supieron siempre que el heredero era Messi. Diego era consciente que la primera vez en la vida que le habían serruchado un poco la pata del trono había sido con Messi y Messi fue siempre muy respetuoso. Este Mundial juntó como nunca a Maradona y Messi en el imaginario, en el fútbol, la amistad y el amor. Ya casi nadie pregunta Maradona o Messi, ha desaparecido esa cuestión. Son los dos, está asumido.: ¿Qué le pareció la postura de algunos medios nacionales e internacional sobre la reacción de Messi y el equipo argentino tras la victoria ante Países Bajos?: Fue muy graciosa porque fue hecha por medios que están metidos hasta el tuétano en la mayor corrupción conocida en los últimos tiempos. Se pierden el disfrute de lo que significa un líder porque los líderes, tanto en el fútbol, la política o el ámbito que sea, siempre ponen un poco los pies en el barro. No puede ser un monaguillo. Se perdieron capturar esa versión de Messi como hombre que va a la pelea, se enoja y desafía. Además, la frase que le dijo al jugador neerlandés fue notablemente educada. Si en el colmo de la bronca, después de sentir cosas que lo perturbaron, todo lo que fue capaz de decir fue "bobo", es en realidad una amorosidad.