Con épica de película, un joven creó un video que ilustra el corazón de la "Scaloneta"

"Lo haremos. Este domingo cueste lo que cueste". La narrativa de un video sobre la selección argentina que conmovió en las redes.

🗣 Entrevista a Franco Cappellini (@KitoKP), el joven que, con épica de película, creó un video que ilustra el corazón de #LaScalonetahttps://t.co/OflejG7VT5 pic.twitter.com/kpT246SS27 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 16, 2022

Franco Cappellini, autor del video

Hola amigos. Lamentablemente me han bajado el trailer por algun tema de copyright. La verdad que es un bajon terrible porque estaba teniendo una gran difusuion y recibia mensajes muy lindos.

Se que la segunda vez no es lo mismo, pero acá lo subo de nuevo. Agradezco una mano. pic.twitter.com/C0I0Zp24nn — Kito Cappellini (@KitoKP) December 16, 2022

Con la épica del trailer de la película de "un subtitulado conmovedor -inventado pero realista- y las imágenes del recorrido de la selección argentina hasta la final del mundo,(conocido como), con 25 años y una licenciatura en Dirección de Cine, emocionó en las redes con un video que apunta directo al corazón de amantes y seguidores de, expresó a Télam el joven que publicó la obra en su cuenta de Twitter: @KitoKP. Allí las las personas lo compartieron con mensajes celebratorios: "Si no llorás con este video, no sos humano. Imperdible!", "Imposible que no se te ponga la piel de gallina".Franco vive en la ciudad de Del Viso, provincia de Buenos Aires, y se dedica a la edición de manera freelance: "Este video lo que hice en mi rato libre, el cine me encanta y me llenan de adrenalina los trailers al estilo de Hollywood, bien exagerados, bien épicos, bien dramáticos".Basta con ver a Diego Maradona o a un pequeño Lionel Messi para que las frases del subtitulado en el video adquieran más peso:Una narrativa que aminora la ansiedad hasta el domingo, cuando la selección se enfrente a Francia en la final de la"El trailer es el de la última película de 'Avengers. Endgame', y simbólicamente tiene mucho de un fin de época, son héroes de hace muchísimo tiempo, como el Capitán América. Ese trailer quedó para mí en el imaginario como la cúspide del fin de ciclo, entonces lo que hice fue conectar dos o tres cosas para darme cuenta de que la mano venía por ahí", contó el cineasta sobre cómo se le ocurrió la idea.Para él, el video tuvo repercusión. Y en esa misma línea pensó sobre Ángel Di María."Es muy fácil de identificar lo que pasó con esa película de Avengers y las vibras de lo que generó en ese momento. Si las tuviéramos que conectar con el deporte,Más allá de conmover, Franco quiso aportarle una "cuota de diversión" a la pieza: "No es un llamado a la guerra violento, sino que tiene una parte cómica. Especialmente con los subtítulos, que en realidad no tienen nada que ver con lo que dice la voz en inglés"."No es polémico, ni está mostrando un mensaje que la gente va a dudar en difundir. Además el video te tira para arriba y