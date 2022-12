Milagro Sala: "Me llevan a la cárcel, se cumple el sueño de Gerardo Morales"

"Voy a seguir gritando. Por más que me digan que soy una negra coya engreída, muerta me van a callar" / Foto: Edgardo Varela.

Urgente ‼️ Una vez mas @GerardoMorales pretende llevar a Milagro a la cárcel violando así el Sistema Interamericano de Protección de los DDHH y la resolución de la @CorteIDH que protege la vida de la dirigente social pic.twitter.com/Ku6qmTC6qk — Sabrina Roth (@rothsabrina) December 16, 2022

Milagro Sala cuestionó la falta de movilización en defensa de la vicepresidenta / Foto: Leo Vaca.

Sala: "Cuando escuché el fallo contra Cristina Kirchner sentí bronca"

La dirigente Milagro Sala advirtió este viernes que pronto será traslada a una unidad del servicio penitenciario local por un requerimiento de cumplimiento "inmediato" de la justicia de Jujuy que se contrapone con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que abogó a favor de la condición de prisión domiciliaria.El pedido de detención fue formulado apenas conocido el jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , que dejó firme una condena a 13 años de prisión dictada contra la dirigente en 2019 por el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy, en causa conocida como“La orden ya está lista para que me vengan a detener entre hoy, mañana o pasado, y me lleven nuevamente a la cárcel. No se está respetando la resolución de la CIDH”, denunció este viernes la dirigente a través de un breve vídeo publicado en las redes sociales."Me llevan a la cárcel, se cumple el sueño de (el gobernador jujeño) Gerardo Morales", completó.En la misma línea, el Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, se refirió al "inminente traslado” de la dirigente al servicio penitenciario local, al sostener que quedó “absolutamente abstracto” el fallo de la CIDH.“Ayer, cumpliendo instrucciones del gobernador Gerardo Morales, a las 1.40 de la tarde se presentó ante el Juez de Ejecución -Carlos Cattan- un pedido formal para que Milagro Sala sea traslada de forma inmediata al Servicio Penitenciario, que es donde corresponde debe cumplir la pena por un principio de igualdad ante la ley”, expresó inicialmente Rivas a medios locales.En tanto, dijo que “la decisión de la Corte Suprema ya es irreversible, lo que hace que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quede superado en lo que hablaba de la prisión preventiva”.“Había dos supuestos que observó la CIDH -en favor de la prisión domiciliaria-, primero que se trataba de una prisión preventiva, que eso ya no existe; y el otro tema es que no pudiera haber peligro de vida –para la dirigente-, para su integridad física y psicológica. Eso en este momento tampoco existe”, argumentó.Con respecto a la salud de Sala, afirmó que“Recuerden que no hace mucho tiempo se festejaron cumpleaños, salió ella en medios declarando, lo cual hizo evidente que no tenía ningún tipo de problema de salud”, declaró.Finalmente indicó que la resolución del juez “debería ser de forma inmediata, con habilitación de diez horas”.“Ya debió haberse resuelto ayer, o sea que hoy podemos tener novedades”, concluyó en torno al pedido que puede habilitar el traslado de la dirigente a la unidad carcelaria ubicada en el barrio Alto Comedero de la ciudad capital.Sala sostuvo que se "esperaba" el fallo de la Corte Suprema y aseguró que "solo muerta" la van a "callar"."Cuando escuché que la Corte Suprema dejaba firme mi condena, pensé: 'Es lo que tenía que pasar', ya me lo esperaba. Nosotros no armamos pelotones de desocupados, sino que creamos consciencia", dijo Sala en declaraciones para AM750 y agregó:La dirigente social jujeña rechazó el fallo de la Corte Suprema por considerar que fue emitido por un tribunal que responde "a la derecha".Para Sala, el gobernador jujeño Gerardo Morales "no respeta ni siquiera a sus socios y amigos, traiciona a todos. Es él, su familia y nadie más".Además consideró quey "se rebelaron contra quienes siempre pisaban la cabeza"."Mirá si no tendrá odio Gerardo Morales, que ayer mandó un proyecto para expropiar cosas de las Túpac", señaló.Por otra parte, Sala hizo referencia a la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad."Cuando escuché el fallo contra Cristina Kirchner sentí bronca. Más bronca que la que sentí ayer", dijo la dirigente.Asimismo, cuestionó la falta de movilización en defensa de la vicepresidenta: "Decían que no había que movilizar. Otros que había que movilizar. Nunca nos olvidemos cuando Perón y Evita pedían no movilizar y el pueblo pasó por arriba de las órdenes".Y añadió: "Acá había que salir a la calle, a defender a Cristina y los 12 años de kirchnerismo que nos entregó progreso y derechos"."Voy a seguir gritando. Por más que me digan que soy una negra coya engreída, muerta me van a callar", concluyó.