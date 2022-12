Toyota suma un tercer turno con una inversión cercana a los US$ 60 millones

El ministro de Economía, Sergio Massa, participó del anuncio realizado por Masahiro Inoue, CEO de Toyota Latinoamérica y Caribe.

"Queremos trabajar codo a codo con ustedes en beneficio de todos los argentinos" Sergio Massa

El nuevo esquema rotativo a tres turnos implicará la creación de 2.000 empleos directos.

Codo a codo

"Es muy importante que la industria automotriz siga eligiendo a nuestro país" José Ignacio de Mendiguren

La automotriz japonesa Toyota sumará un tercer turno de producción en su planta de Zárate, a partir de una inversión que, según destacó la firma, será cercana a los US$ 60 millones.El anuncio fue realizado esta mañana por el CEO de Toyota Latinoamérica y Caribe, Masahiro Inoue, junto con el presidente de la filial argentina, Gustavo Salinas, al ministro de Economía Sergio Massa, y al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.La apertura del nuevo turno, que comenzará a efectivizarse el mes próximo, permitirás, lo cual llevará sus exportaciones a más de US$ 4.000 millones por año.Casi el 80% de los autos producidos en Zárate se explotan a diversos países de América Latina, generándole a la compañía un superávit de alrededor de US$ 750 millones que contribuye a la generación de divisas para el país.Además, el nuevo esquema rotativo a tres turnos, según aseguró la Secretaria de Industria y Desarrollo Productivo en un comunicado.El mismo fue acordado con los sindicatos y toda la cadena de valor, y responde al crecimiento de la demanda en la región de las camionetas Hilux y los utilitarios SW4.El proceso de contratación ya dio inicio en mayo pasado con el objetivo de cumplir con los planes de producción de este año, y desde ese entonces“Queremos trabajar codo a codo con ustedes para que el tercer turno, el aumento de la producción y las exportaciones redunden en beneficio para los argentinos y argentinas”, destacó Massa al realizarse el anuncio, tras lo cual, indicó que el objetivo es que “que haya más integración nacional, porque sabemos el proceso virtuoso que el sector automotriz y autopartista generan en la Argentina”.“Por esopara impulsarlo”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.En tanto, de Mendiguren destacó que, si bien “Toyota está presente en 200 países del mundo”, la automotriz “sólo produce en 15”.“Esta es otra muestra de la capacidad industrial que tiene Argentina. Para nosotros es muy importante que la industria automotrizque se exporte a la región”, subrayó.Del mismo modo, destacó la importancia de la industria automotriz al señalar que la misma es “emblema del cambio estructural con foco en lo productivo que estamos llevando a cabo en el país”.A los 2.000 nuevos empleos se: un grupo crítico de proveedores, a partir de la inversión de Toyota, también incorporará un tercer turno, demandando, a su vez, mayor producción a sus propios proveedores.Esto se debe a que el incremento de producción de Toyota también comprenderá, que se suman al más de 40% de contenido local y más de 65% regional con que se producen actualmente las HIlux y SW4.De acuerdo con Toyota, la compra de autopartes locales crecerá en más de US$ 100 millones, favoreciendo el valor agregado local y mejorando así el balance exportador.