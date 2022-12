Rumbo a la final: partió nuevo vuelo completo de Aerolíneas a Qatar

Foto: Leo Vaca.

Rumbo a la final del Mundial: partió nuevo vuelo completo de Aerolíneas Argentinas a Qatar. VER VIDEO

El vuelo AR1148

Con su capacidad completa,con decenas de hinchas que van a alentar a la selección nacional en el partido final de la Copa del Mundo que jugará ante Francia el próximo domingo.Como ocurrió en los vuelos anteriores, el hall de la Terminal C del aeropuerto internacional de Ezeiza se volvió a teñir de celeste y blanco, con banderas, pancartas y muchas muestras de ansiedad y emoción de los pasajeros que se alistaban a viajar.En esta ocasión, no hubo problemas con la documentación para ingresar a Qatar y los pasajeros embarcaron sin dificultades y en los horarios previstos.Incluso algunas personas advirtió en el momento de hacer el check in que se habían olvidado el pasaporte, pero solucionaron la situación sacando el Pasaporte Express, que se puede gestionar en el mismo aeropuerto y se entrega en el término de un par de horas.A cargo de un Airbus 330-200,parta el vuelo AR1924, también un Airbus 330-200, con su capacidad completa, totalizando así 12 servicios con destino a Doha para llevar hinchas argentinos que fueron a alentar al combinado dirigido por Lionel Scaloni.Los pasajes para estos dos vuelos se agotaron pocas horas después de haber sido puestos a la venta.señaló Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.En tanto, fuentes de la compañía de bandera informaron a Télam que esta medianoche partirá hacia Doha otro avión Airbus 330-200, pero en condición de “ferry”, es decir que volará hacia la capital de Qatar vacío y llegará aproximadamente a la hora en que se esté desarrollando el partido final.Este avión, contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), está destinado a trasladar de regreso al país a parte de la delegación y familiares, mientras que para el lunes está previsto el arribo de los jugadores de la Selección Nacional, en horario a confirmar.Además del traslado de pasajeros, en los 10 vuelos realizados hasta ahora a Qatar, se transportaron casi 100.000 kilos de cerezas de producción nacional que tienen como destino final a Hong Kong.