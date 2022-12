Twitter suspendió cuentas de periodistas por revelar la ubicación en tiempo real de Musk

El magnate sudafricano volvió a tomar medidas polémicas en relación a la vigencia de las cuentas en su plataforma / Foto: AFP.

El magnate tomó acciones legales contra la persona que operaba la cuenta ElonJet.

Reacción de la UE

que informaron sobre la compañía y su nuevo dueño, Elon Musk, quien justificó la decisión al afirmar que "violaron los términos" de la plataforma al publicar su ubicación exacta en tiempo real.Algunos de los periodistas tuiteaaron acerca de a la decisión de dar de bajay sobre versiones provenientes de ese mismo usuario en otras redes sociales.Entre las cuentas suspendidasAdemás fue bloqueado el usuario dey una alternativa que promueven los detractores de la nueva versión de Twitter bajo las órdenes del hombre más rico del mundo.en (obvia) violación directa de los términos de servicio de Twitter", justificó Musk al hacerse eco de la decisión."Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros de The New York Times,, ironizó el magnate, que luego publicó una encuesta preguntando a los usuarios sobre si debía o no desbloquear los perfiles de los periodistas.El miércoles último, el también dueño de Tesla y SpaceX tuiteó quey pareció culpar del supuesto incidente al rastreo de su avión privado.Afirmó queque fue suspendida a pesar de la promesa del empresario de no hacerlo en pos de la libertad de expresión que dice defender."Bueno, parece que @ElonJet está suspendida", tuiteó, que también corrió la misma suerte tiempo después, consignó la agencia de noticias AFP.Luego, Twitter informó que había actualizado su política para prohibir tuits que, en la mayoría de los casos,Musk escribió que "cualquier cuenta que haga doxxingpues es una violación física de seguridad".Desde que asumió al frente de Twitter, Musk enviópero también canceló la del rapero Kanye West tras la publicación de varios mensajes considerados antisemitas., quien fue condenado a pagar unos 1.500 millones de dólares de indemnización por afirmar que la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook fue un "engaño"."Las noticias sobre suspensión de periodistas de Twitter son preocupantes (...) Musk debe tomar nota de esto. Hay líneas rojas. Y, pronto, habrá sanciones", apuntó la comisaria europea de Transparencia, Vera Jourova.En su mensaje, la dirigentey con las que el bloque regulará la actividad de los gigantes del sector y las principales plataformas en el bloque.Tanto la ley de Mercados Digitales (DMA, en inglés) como la de Servicios Digitales (DSA)Con esta normativa, la UE(Google, Apple, Facebook que ahora se llama Meta, Amazon y Microsoft), así como otras empresas.y violaciones a la legislación podrán ser sancionadas con hasta el 6% de su facturación mundial. En caso de reiteradas violaciones, una plataforma no podrá operar en la UE.En ese sentido, en su advertencia a Musk, Jourova recordó que laEl Ministerio de Relaciones Exteriores alemán indicó este viernestras el bloqueo a las cuentas de los periodistas., escribió la cartera en la red social junto a una captura de pantalla de las cuentas suspendidas.