La confirmación de condena a Milagro Sala generó repercusiones en el arco político

Milagro Sala. Foto: Edgardo Valera.

La Corte Suprema convalida la persecución política a Milagro Sala.



Necesitan dirigentas dóciles para imponer su modelo de exclusión y garantizar la impunidad del poder real.



Con mafia judicial no hay democracia posible. — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) December 15, 2022

Se sigue perpetrando el accionar del poder judicial que persigue a dirigentes políticos en un fallo de la Corte Suprema que ratifica todas las irregularidades cometidas en la provincia de Jujuy. Milagro Sala sigue siendo una presa política. #LibertadAMilagroSala https://t.co/seNuLhwsqg — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) December 15, 2022

La Corte Suprema y la condena firme a Milagro Sala



La Corte rechazó el recurso de su defensa sin abrirlo y confirmó la sentencia impuesta por la justicia jujeña.



Al no abrirlo, la Corte decidió no analizar la violación de garantías constitucionales alegadas por sus abogades. pic.twitter.com/lQRsNAZ1PO — CELS (@CELS_Argentina) December 15, 2022

Referentes políticos del oficialismo, del sector sindical y organismos de derechos humanos repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) queal considerarlo una muestra más de "persecución judicial", mientras dirigentes de la oposición lo celebraron desde sus redes sociales."Con esta decisión, la Corte Suprema dejó firme una condena ilegítima a Sala y convalidó la actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en su persecución y las violaciones a sus garantías, situación que compromete al Estado argentino en su responsabilidad internacional",, desde su cuenta de Twitter.De esta manera se refirió a la decisión que tomó el máximo tribunal al desestimar el recurso de la defensa y dejar firme la condena a 13 años de cárcel a Sala en el marco de la causa "Pibes Villeros", en la cual se la acusó por asociación ilícita y defraudación al Estado.Para el diputado y secretario general de la CTA,la dirigente jujeña "fue condenada por ser una luchadora social, mujer y representante de los pueblos originarios", y señaló: "Primero en Jujuy por el dictador Morales y ahora avalado por esta vergonzosa Corte Suprema"."¡Con presos políticos y con mafia judicial no hay democracia!", subrayó Yasky."Nada esperábamos de una Corte Suprema que tiene un objetivo claro garantizar la persecución contra nuestro dirigentes y la impunidad de los poderosos", agregaron en un comunicado desde la CTA.La ministra de Gobierno bonaerense,, consideró que la Corte "convalida la persecución política a Milagro Sala" ya que "necesitan dirigentas dóciles para imponer su modelo de exclusión y garantizar la impunidad del poder real"."Con mafia judicial no hay democracia posible", sentenció la funcionaria en Twitter.La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires,, expresó: "Se sigue perpetrando el accionar del poder judicial que persigue a dirigentes políticos en un fallo de la Corte Suprema que ratifica todas las irregularidades cometidas en la provincia de Jujuy".La diputada porteña del Frente de Todos (FdT)resaltó que Sala "ya lleva 2.525 días presa", consideró que "así actúa la Mafia judicial" y que "lo que no le perdonan es que haya trabajado incansablemente por la dignidad del pueblo jujeño"."En la misma semana y usando la víspera del mundial para que pase de largo, la Corte Suprema mafiosa y corrupta confirmó 13 años de condena para Milagro y le sobró tiempo para cajonearle la causa del Correo a Macri", opinó por su parte el secretario General de ATE Capital,La abogadaexpresó: "Nada esperábamos de una Corte Suprema que tiene un objetivo claro: garantizar la persecución contra nuestras dirigentas y la impunidad de los poderosos. A Milagro y a @CFKArgentina las quieren presas y a todas disciplinadas".Desdeafirmaron que la CSJ "rechazó el recurso de su defensa sin abrirlo y confirmó la sentencia impuesta por la justicia jujeña". El Cels dijo en Twitter que "al no abrirlo, la Corte decidió no analizar la violación de garantías constitucionales alegadas por sus abogades". Interpretó la carta publicada por el gobernador Gerardo Morales como una muestra del "ensañamiento contra Milagro Sala, que en 2021 denunciamos ante la @CIDH"."La Corte rechazó el recurso por problemas técnicos. El rol de una corte federal es precisamente asegurar la vigencia de las garantías constitucionales, entre ellas, el debido proceso. Y, en este caso, bajo el argumento de no afectar la autonomía provincial, no lo hizo", explicó.En cambio, referentes de la oposición expresaron su acuerdo con lo dictaminado por la Corte."A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la condena de Milagro Sala, he solicitado a la Fiscalía de Estado de la Provincia que, como querellante de la causa judicial, requiera que se cumpla la pena en cárcel común", anunció Morales en Twitter.En una "Carta abierta al kirchnerismo" Morales aseguró que "la justicia no juzgó ideología o activismo social, juzgó hechos concretos de corrupción que todos los argentinos vimos con nuestros propios ojos y que los jujeños padecimos por más de una década"."Este fallo interpela a la Nación Argentina y a su pueblo a transitar el camino del estado de derecho, el respeto a la ley, a las personas y al pensamiento diferente como única forma para vivir en democracia", sostuvo.El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sostuvo que "siempre dije que un preso por corrupción no es un preso político"."Hoy la Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena a 13 años de prisión a Milagro Sala, jefa de una organización ilicita que saqueó y sembró el miedo en Jujuy. Este es fin de la corrupción kirchnerista", opinó en Twitter.La diputada y exgobernadora María Eugenia Vidal tuiteó que con la confirmación de la condena a Sala "llegó el día que sus víctimas esperaron durante años: Hoy la justicia le ganó la pulseada a la corrupción"."Hoy se festeja: la Corte Suprema confirmó la pena de 13 años de prisión para Milagro Sala, por asociación ilícita", expresó el diputado Ricardo López Murphy. Agregó: "Las familias que estafó, las personas que hirió y las madres que destrozó, al fin lograron justicia. Con los corruptos presos, hay futuro".También desde Twitter, el diputado Maximiliano Ferraro expresó que "la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 13 años de prisión para Milagro Sala por defraudación al Estado, extorsión y fundamentalmente por ser la jefa de una asociación ilícita". Y aseveró: "La Argentina de la impunidad tiene que terminar".