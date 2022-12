La mujer imputada por el robo de la beba se negó a declarar

Foto: Osvaldo Fantón.

La investigación

Los dichos de la madre

La mujer imputada porde un día de vida en el hospital Alende del partido bonaerense de Lomas de Zamora se negó a declarar, a la vez que se solicitó la pericia psiquiátrica y psicológica para la acusada, informaron fuentes judiciales.La beba luego restituida a sus familiares,y que cree que la responsable de la sustracción fue una enfermera.Fuentes judiciales informaron a Télam que lIndicaron que "se negó a declarar por consejo de su defensor" y añadieron que "se solicitó pericia psiquiátrica y psicológica. Estamos a la espera de la designación de las fechas".Nicole dijo que sospecha de la mujer que le sacó a su hija porque "sabía" qué preguntarle y, en ese sentido, precisó que le consultó si el personal de Neonatología le había pedido la libreta de la beba, y después "se fue, volvió y me dijo que le dé la libreta, la beba y un pañal".Según fuentes policiales, la sustracción de la beba ocurrió a las 9.30 del miércoles cuando "una mujer, simulando ser enfermera/médica" del hospital Alende, ubicado en Claudio de Alas al 2500 de la localidad de Ingeniero Budge, ingresó a la habitación 107 e informó a la madre, Nicole Sandoval, que debía llevar a la niña a realizar controles pero no regresó.Además, sostuvieron que la mujer detenida argumentó que "venía de la costa, de Mar del Tuyú, y que la beba nació el 30 de noviembre", pero no tenía ningún tipo de papeles de la menor.En diálogo con los medios en la puerta del centro de salud, tras ser dada de alta, la mamá de Ailyn Isabella aseveró que "fue un momento dramático" y descartó la posibilidad de identificar a la detenida.Acerca de las empleadas de la terminal de micros que notaron algo raro cuando la mujer intentaba subirse a un micro con la beba y advirtieron que faltaba documentación, Nicole les agradeció y aseveró que las van a ir a ver con Ailyn."Si ellas no hubieran hecho bien su trabajo mi hija no estaría con nosotros", destacó.Además, indicó que "cuando nos entregaron a nuestra hija, la que se la llevó estaba al lado nuestro, nos tuvimos que contener".Y añadió: "Mi hija había bajado de peso porque no había comido, ahora tenemos que darle un suplemento, y cuando me la entregó la policía, estaba sin ropa porque se la habían sacado porque estaba toda sucia".Además, Nicole comentó que del hospital "nos acompañaron y nos dijeron que esto nunca había pasado, que era la primera vez y que fueron errores".Consultada sobre la posible participación de otras personas, dijo que no estuvo viendo nada en la televisión pero que seguramente "detrás de esto hay más personas porque fue todo muy organizado".También advirtió que espera que la mujer detenida "no diga que fue un delirio de locura y salga libre a la calle".Por último, la mujer remarcó que "confiaba en que la gente nos iba a ayudar y si no hubiese sido por la difusión de la foto y la información, mi hija hoy no estaría" y agregó: "Fundamentalmente gracias a las mujeres que la encontraron, les debo la vida".