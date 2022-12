Volver al pasado: llega la Fiesta Internacional de la Historia al Museo Mitre

Una de las charlas de este año abiertas al públco de expertos y aficionados.

La Sociedad Victoriana Augusta recreará un té del siglo XIX.

Dónde y cuándo La Fiesta de la Historia tendrá un cierre con entrada libre y gratuita. Será el sábado 17 a las 16:30 horas. En el Museo Mitre, San Martín 336, CABA

La despedida

Un concierto en busca de los sonidos pretéritos.

Un compilado de la Memoria Visual de Buenos Aires VER VIDEO

La historia puede ser un dolor de cabeza para algunos estudiantes desacostumbrados a memorizar fechas o desentrañar procesos o un objeto de estudio para los académicos. Sin embargo, acomo la que se desarrollará en el Museo Mitre de la Ciudad de Buenos Aires este sábado por la tarde.Al menos eso es lo que pensaronen 2004, cuando decidieron transformar los festivales de literatura, cine y música tan habituales en Europa en una fiesta para disfrutar de la historia abierta no sólo a los académicos sino al público en general -amante o simplemente curioso del pasado-.Desde entonces, la propuesta se extendió por distintos lugares de Italia y de Europa y de la mano de las docentes y doctoras en Historia-quienes trabajaron en la Universidad de Bolonia junto a Dondarini y Borghi- llegó a la Argentina.La primera celebración fue en 2019 y consistió en charlas, encuentros, presentaciones de libros en distintos lugares de Buenos Aires. “Buscamos difundir el conocimiento histórico a través de conferencias de especialistas, encuentros de poemas, audiolibros y otras actividades de temática histórica. Queremos difundir el patrimonio material e inmaterial”, asegura Piciulo, quien además de dar clases en una Maestría sobre patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la UBA tiene junto a Florencia Gallego un programa de divulgación histórica en Radio Amadeus que se llama “Profetas al revés”, en referencia a la labor de quienes revisan el pasado.A la hora de explicar esta corriente de divulgación emparentada con la “historia pública” que busca recorrer el pasado a través de obras teatrales, podcast, historietas y otros recursos, la Asociación Amigos de la Fiesta de la Historia enfatiza la necesidad de “conocer el pasado para entender el presente”., argumenta Piciulo.Luego aclara que la fiesta no se realiza un día determinado sino prácticamente todo el año a partir de diferentes eventos. En la de este año que cierra el sábado 17 hubo presentaciones de libros y audiolibros, conferencias presenciales y virtuales y una charla sobreen el país que terminó con un brindis de una variedad patagónica.Este año las actividades presenciales se afincaron en un lugar por demás apropiado:junto a su esposa, Delfina Vedia, y sus seis hijos entre 1859 y 1906.Para el gran cierre del año que será este sábado la Fiesta propone un evento por demás ecléctico con entrada libre y gratuita. Los que lleguen podrán disfrutar de uno de los tés que solía celebrar Delfina Vedia, la esposa de Bartolomé Mitre. Para ambientarlo estarán presentes los integrantes de la, quienes estarán ataviados como personajes de la clase alta porteña del siglo XIX y conversarán con los visitantes sobre el modo de vida de la época y los temas que preocupaban a los señores y señoras que se congregaban en el patio y los salones de los Mitre, en los que también estará presente el arte del músico y compositor Héctor Garrido.“Vamos a ambientar la casa como en esa época. Será la recreación de la familia que vivió en la casa hasta la muerte de Don Bartolomé. La historia de esa familia y su vida cotidiana”, sintetiza Evangelina Ledesma, de la Sociedad Victoriana Augusta. “En esa recreación, buscamos rescatar esa costumbre de la charla, de comentar las noticias, un libro, que hoy en día se ha perdido bastante con tanta tecnología disponible”, agrega Piciulo.En otro sector de la casa estará instalada laun proyecto del profesor Alberto Bocelli de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, quien reconstruyó con fotos, dibujos y videos los cambios que experimentó la ciudad de Buenos Aires. Entre las transformaciones que pueden verse en el video a partir de la superposición de imágenes, está el retroceso que experimentó el Río de la Plata, que en el siglo XIX llegaba casi hasta la Casa Rosada.Pero para delicia del público joven y adulto, el patio con el aljibe también será el lugar de encuentro para la narración de cuentos. Las encargadas de contarlos serán. “Como narradoras contamos cuentos de tradición oral, cuentos de autor, historias de vida. Contar y escuchar cuentos recrea la ronda de los orígenes, el encuentro alrededor del fuego. Contar y escuchar cuentos hace posible visitar otros universos. Las historias que se escuchan desde que nacemos contribuyen a formar la identidad de la comunidad en la que se transmiten”, explican ambas y luego adelantan: “Estaremos narrando historias: una nacida en un patio como el del museo,; otra en un Buenos Aires de los 60; y una más, lejos de allí”.“El eje central es el concepto de fiesta: no es algo formal y no hay jerarquías. Es una reunión de amigos”, puntualiza Piciulo y avisa que el cierre, como en las tertulias de la casa de Don Bartolo será con un brindis de clericot.