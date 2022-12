Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

"Las fotos que nos quedan"

JUEVES 15 DE DICIEMBRE

VIERNES 16 DE DICIEMBRE

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE

LUNES 19 DE DICIEMBRE

MARTES 20 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE

Entrada libre y gratuita, puertas desde las 18.30.Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.En Spotify En esta edición participaron, como entrevistadores y entrevistadoras, un grupo de chicos y chicas de entre 7 y 12 años que se habían anotado para ser parte del Consejo Inventar Pakapaka 2022. Los/las invitado/as fueron figuras de distintos ámbitos con experiencias fuertemente ligadas a la identidad:La salida de Pedro Castillo del poder, el quinto presidente de Perú desde 2018 y el cuarto en irse del cargo antes de tiempo, agrega un nuevo capítulo a la historia de inestabilidad política del país. Los peruanos viven momentos de incertidumbre mientras las protestas contra su destitución y por su liberación avanzan en las calles.Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y en Youtube El periodista Ricardo Ragendorfer presenta este caso que marcó un hito en el ejercicio del “gatillo fácil”, el 10 de enero de 1994.A casi 29 años de la masacre, los asesinos son juzgados por el Tribunal Oral Nº 3 de Lomas de Zamora.Ahora en Télam Digital y en Youtube Dos diarios: Tiempo Argentino y La voz. El nuevo periodismo gráfico gana la calle. El cambio de aire en la política trae aparejado el surgimiento de nuevas voces en el periodismo. Tiempo Argentino y La Voz se instalan durante la transición, como medios pensados para influir políticamente en el futuro escenario democrático.En Spotify En la web Primera entrega de los Premio Nacional Clásica, en reconocimiento a la ética y a la excelencia en la promoción y el desarrollo de la identidad musical, sustentable, plural y con perspectiva de género.Seguilo por streaming en el canal de Youtube de Nacional Clásica Tema: El mejor invento de todos los tiempos: la bicicleta.Por TWITCH . El equipo de Ciencia del Fin del Mundo contará por qué se puede considerar a la bicicleta como el mejor invento de la humanidad.Con la conducción de Viviana Vila y Federico Yáñez, y un panel integrado por Luana Múñoz (jugadora de Racing y la Selección Nacional), Hernán Villar, Bárbara Roskin y el exfutbolista Ricky Álvarez realizan una cobertura de los eventos mundialistas desde adentro con entrevistas, color, invitados y mucho más.Otro capítulo del ciclo conducido por el artista y dibujante Miguel Rep e invitados especiales.Mex y Violeta Urtizberea conducen este ciclo con perspectiva federal que propone reflexionar y discutir el futuro de la Argentina. También se puede ver por AUNAR, la señal federal que se emite en el 22.3 de la TDA, el sábado a las 20.30. El programa es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, el Programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Televisión Pública.Tema: HumedalesAbro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, o por el streaming en vivo en el sitio de TEC Con Sergio Goycochea, Miguel 'Tití' Fernández y Ángela Lerena traen un repaso de la jornada mundialista de Qatar 2022.Con la conducción de Rama Pantorotto, la colaboración de Romina Sacher y Daniel Arcucci y las opiniones de referentes del fútbol argentino y del público con todo el color y la fiesta en las calles de Doha.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.En Spotify Un nuevo resumen de Télam Radio con noticias vinculadas a la Copa del Mundo y a la Selección Argentina. En esta entrega, más información y testimonios de los protagonistas de la máxima cita del fútbol.En Spotify En este episodio la música Noelia Recalde recibió a Télam en su casa paranaense como anfitriona de Entre Ríos para hablar sobre cómo el espíritu de la provincia se refleja en su discografía. Además, nos conectamos con Olga Recalde, madre de la artista, y con la música, Fran Irazusta. En el “Momento Fogón” escuchamos una versión acústica de la canción: “Para Consentirme”.En Spotify En la web con la preparación de recetas y platos típicos relacionados a los equipos participantes del Mundial de Qatar) con Juan Braceli, Juan Ferrara, Diego Sívori, Luciano García y Gladys Olazar.Con la participación de periodistas de todas las emisoras de la cadena Nacional en el país contando como esperan la gran final del mundo en distintas provincias argentinas. A las 10 llega Relatores Pasión Nacional con toda la cobertura de la final de la Copa del Mundo a cargo del equipo de deportes más completo de la radio, periodistas de todas las emisoras de radio Nacional y la plataforma Relatores unidos en un momento tan especial.Relator: Victor Hugo Morales. Comentaristas: Viviana Vila y Alejandro ApoCon la conducción de Pablo Giralt, Matías Martin y Miguel Osovi con el análisis de los partidos y testimonios especiales.Con la conducción de Luli Trujillo y Pablo Caruso. Un programa dedicado a pensar sobre temas que nos afectan cotidianamente como la desigualdad, la pandemia, la meritocracia o las fake news; con informes y la palabra de invitados especiales. Con los columnistas Pablo Ibáñez, Nicolás Fiorentino y Gimena Fuertes en Política; Estefanía Pozzo, Florencia Barragán y Candelaria Botto en Economía y Luciana Bertoia y Néstor Espósito en Judiciales.Con la conducción de Rama Pantorotto, la colaboración de Romina Sacher y Daniel Arcucci y las opiniones de referentes del fútbol argentino y del público con todo el color y la fiesta en las calles de Doha.Con Luis Digiano. Entrevistas a Ariel Chaco Andrada de La Callejera quien nos cuenta sobre su gira festivales y a Miguel Tapia, fundador de la banda chilena Los Prisioneros y la reedición de sus discos emblema, más la columna de Blanca López sobre teatro, cine y literatura con invitados especialesOtra vez llegó diciembre y nos toca hablar sobre las fiestas y la sustentabilidad ¿Cómo podemos hacer para celebrar sin contaminar tanto?Te lo cuenta Natalia Mazzei en este nuevo episodio de Ecointensa.Ahora en Télam Digital y en Youtube Microprogramas, intercalados en la programación. También se emiten el 20.Actos de memoria frente a la violencia institucional, en conmemoración por un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001.Se trata de una muestra audiovisual compuesta por diez microprogramas, que reúne los testimonios de familiares y de quienes han participado en la lucha por lograr justicia por las víctimas, en la Ciudad de Rosario, utilizando como disparador de los recuerdos distintas imágenes fotográficas.Serie documental. Capítulo 1.Los días 19 y 20 de diciembre del 2001 la sociedad argentina se vio sacudida por un acontecimiento que cambió el rumbo de su historia. Un estallido social puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa y, sobre todo, a la sensación de que nada podía cambiarse. La acción política volvió al centro de la escena. Veinte años después, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, protagonistas de aquel momento, realiza un ejercicio de memoria sobre aquellos días y sus huellas. Una cacerola, un billete de un dólar, una televisión y cubiertas quemadas: objetos simbólicos que invitan a repensar ese momento en el que el hartazgo y la movilización abrieron la posibilidad de cerrar un ciclo paraque algo nuevo pueda surgir.Átomos es un programa de divulgación científica y tecnológica co-producido por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la señal de cable de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de CórdobaUn video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y en YouTube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en YouTube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.En Spotify Si tuvieras la oportunidad de elegir un planeta de cualquier galaxia, ¿cuál sería? Esta es la pregunta con la que empieza Extraños Terrícolas,un programa de TV educativo y humorístico para las infancias donde el juego es una herramienta de aprendizaje.Conductorxs: Virginia Bernad y German Castillo.Serie documental. Capítulo 2Los días 19 y 20 de diciembre del 2001 la sociedad argentina se vio sacudida por un acontecimiento que cambió el rumbo de su historia. Un estallido social puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa y, sobre todo, a la sensación de que nada podía cambiarse. La acción política volvió al centro de la escena. Veinte años después, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, protagonistas de aquel momento, realiza un ejercicio de memoria sobre aquellos días y sus huellas. Una cacerola, un billete de un dólar, una televisión y cubiertas quemadas: objetos simbólicos que invitan a repensar ese momento en el que el hartazgo y la movilización abrieron la posibilidad de cerrar un ciclo paraque algo nuevo pueda surgir.Nueva música del siglo XXI, con Gabriel Plaza y Guillermo Esteban Pintos. Entrevista a Pablo Drexler, hijo de Jorge, y a Gabriela, la primera dama del rock.Este refrán no nació con la obra homónima de William Shakespeare (Much ado about nothing en el original de 1598); Mucho ruido para nada, o algo así. ¿Pero entonces quién puso las nueces? ¡España, quién iba a ser!En Spotify En la web Serie documental. 8 Episodios.Los rostros, las voces, los trabajos y los sueños de los argentinos exiliados en México conforman un fresco en el que diferentes fragmentos de vidas se suman armónicamente y representan un paisaje sin el cual la Argentina de hoy no podría ser explicada del todo.Una coproducción de Canal Encuentro con Canal 22 de México.Serie documental. 8 Episodios.Una serie que, haciendo foco en más de 60 años de historia del “gran diario argentino”, investiga a fondo los límites, muchas veces difusos e imprecisos, entre la imprescindible “libertad de prensa” y la poco discutida “libertad de empresa”.Dirigido por Ari Lijalad y guión de Eduardo Blaustein y Ari Lijalad.En este nuevo episodio que cierra la temporada de Cercano Oriente, Dongya Liang, se refiere al diseño de pesticidas ecológicos.Ahora en Télam Digital y en nuestro canal de Youtube