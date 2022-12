Taiana inauguró una nueva estación de vigilancia aérea en Entre Ríos

Foto: Camila Godoy.

El ministro de Defensa,, inauguró este jueves la puesta en servicio de una nueva estación radar militar en la ciudad entrerriana de Villaguay, donde celebró que se continuó con la decisión de "controlar y vigilar el espacio aéreo" del país utilizando "tecnología argentina", programa iniciado durante la gestión del expresidente"Hoy es un día de fiesta para todos los argentinos. Hace varios años, en 2004, se tomó una doble decisión política importante: la de. Para eso se eligió INVAP S.E, una empresa orgullo de todos los argentinos", aseguró el ministro.Durante su primera visita a la, el titular de Defensa estuvo acompañado por el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Julián Isaac, y otras autoridades.Previo a la inauguración, recorrió el Regimentó de Infantería Mecanizado 5 "General Feliz de Olazábal" y el Regimiento de Caballería de Tanques 1 "Coronel Brandsen",, a un kilómetro y medio del radar.La estación radar militar está financiada con aportes del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), y se enmarca en la ampliación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica).El ministro hizo referencia al decreto 1407/2004 firmado el 14 de octubre de 2004 por Kirchner junto al entonces jefe de gabinete, donde se aprobó el Sinvica.De esta forma, se buscó permitir al Estado argentino, a través de la Autoridad Aeronáutica, que corresponde a la Fuerza Aérea Argentina, efectuar el control de todos los movimientos aéreos desde y hacia países vecinos, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de las tareas de la Defensa Aeroespacial, se informó oficialmente., destacó Taiana.Asimismo, el ministro anticipó que próximamente se van a inaugurar otras estaciones de vigilancia y control en las ciudades de Tostado (Santa Fe), Mercedes (Corrientes) y en San Pedro (Buenos Aires), para luego seguir avanzando hacia el sur del país.Luego de realizar una recorrida a la estación radar guiado por el Director de Vigilancia de la Fuerza Aérea, comodoro, el ministro realizó una conferencia de prensa donde destacó la "excelencia extraordinaria" demostrada por el INVAP que está "trabajando en una nueva generación de radares que serán instalados en Chaco"."Está claro que el siglo XXI es el siglo del conocimiento. En Argentina no solo tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos extraordinarios y el potencial científico tecnológico es grande. Quién mejor domine esos recursos tecnológicos va a poder darle mayor bienestar a su población", remarcó Taiana.Por su parte, Isaac destacó durante la inauguración que "no son muchos los países que cuentan con esta tecnología" y que "eso nos pone en un lugar de privilegio" y le muestra al mundo "de lo que somos capaces los argentinos"."Esto posibilita que nuestros pilotos tengan una herramienta fundamental para hacer mejor y más efectivo el control del espacio", remarcó Isaac.La flamante estación de vigilancia aérea contribuye a, se informó desde el Ministerio.Además, permite "asistir a aeronaves pedidas y/o en emergencia y equilibrar regional e internacionalmente el desarrollo tecnológico y operativo" bajo el objetivo de "potenciar la capacidad de vigilancia y control del aeroespacio en el territorio continental y en el Atlántico Sur".Los nuevos Radares Primarios Argentinos (RPA) son equipos fijos que "operan en banda L" (ente 1 y 2 GigaHertz) con un alcance instrumentado de 440 kilómetros, aproximadamente."Los nuevos RPA de INVAP poseen una ingeniería de base similar, aunque no igual, a la primera serie pero con varias mejoras significativas en lo que hace a prevención de fallas, mantenimiento y operación, generación de la señal y capacidad de adquisición y seguimiento de blancos", se detalló.Participaron el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; la secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; el presidente de INVAP S.E, Hugo Albani; el gerente general, Vicente Campenni, y el gerente del Área de Negocios de Radares, Dario Giussi.También asistieron los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, y del Ejército, general de división Guillermo Oleagrio Pereda; la intendenta local, María Claudia Monjo, y excombatientes de Malvinas, entre otros invitados especiales.