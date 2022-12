En España aprobaron la licencia menstrual que también amplía derechos para abortar

España será el primer país europeo y uno de los pocos del mundo, que añade esta medida como ya lo hicieron Japón, Indonesia o Zambia / Foto: archivo.

Hoy la mayoría feminista del Congreso da el primer paso para la aprobación definitiva de la nueva ley del aborto que reconoce nuevos derechos sexuales y reproductivos, como la salud menstrual, y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para TODAS las mujeres ✊💚 — Irene Montero (@IreneMontero) December 15, 2022

Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar.

Aborto libre, seguro y en la pública para no morir 💚♀#AbortoLibrePorLey pic.twitter.com/KVfvuBWj2W — Irene Montero (@IreneMontero) December 15, 2022

El Congreso de los Diputados españoles dio luz verde este jueves a un proyecto de ley que crea una licencia médica para mujeres que padecen menstruaciones incapacitantes, una medida inédita en Europa, y que permite a las adolescentes de 16 y 17 años abortar sin permiso paterno.El texto,, 154 en contra y 5 abstenciones, tendrá que ser votado en el Senado y si allí resulta modificado, deberá regresar de nuevo al Congreso de los Diputados, antes de convertirse en ley."Esta es definitivamente una legislatura de avances feministas", celebró la, del partido de izquierda Podemos, aliado de los socialistas del presidente Pedro Sánchez dentro del gobierno de coalición., agregó ante los diputados, según consignó la agencia AFP.A pesar de que Montero había indicado meses atrás que esta licencia, que los médicos podrán conceder a las mujeres que padezcan menstruaciones especialmente dolorosas o incapacitantes, no tendría una duración limitada, en el proyecto de ley no figura ninguna precisión sobre su extensión.Cuando el texto sea adoptado definitivamente,Esta licencia suscita, sin embargo, reticencias en varios sectores como el sindicato UGT, uno de los dos mayores del país, que mostró su inquietud porque estas bajas despierten el recelo de los empleadores y supongan un freno a la contratación femenina.Esta ley "provocará efectos contrarios para las mujeres", que pueden generar "reacciones de marginación o estigmatización", además de "consecuencias negativas en el mercado laboral", criticó Marta González, diputada del opositor Partido Popular (PP, derecha), que junto a la agrupación de extrema derecha Vox y la formación liberal Ciudadanos fueron los que se opusieron al texto.La licencia menstrual es una de las medidas destacadas de un proyecto de ley mucho mayor, que prevé igualmente reforzar el acceso al aborto en los hospitales públicos, que realizan menos del 15% de estas intervenciones en España debido a una objeción de conciencia masiva de los médicos.Actualmente, las mujeres de ciertas zonas del país deben recorrer cientos de kilómetros si quieren abortar debido a la falta de servicios públicos y de clínicas especializadas cerca.El texto debe permitir igualmente que las menores puedan abortar sin autorización de sus padres a los 16 y 17 años, revirtiendo una obligación instaurada por un anterior gobierno conservador en 2015.pero la interrupción voluntaria del embarazo sigue estando llena de obstáculos en este país de arraigada tradición católica.El proyecto de ley prevé igualmente un refuerzo de la educación sexual en las escuelas, así como la distribución gratuita de medios anticonceptivos o productos de higiene menstrual en los liceos.La ley también contiene medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una licencia preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.Del mismo modo, prohíbe la publicidad y la labor de las agencias que promocionan la gestación subrogada, actividad que es ilegal en España.