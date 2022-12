Cristina compartió el apoyo del presidente de Bolivia: "No se doblegará a esta guerrera"

"Una guerrera del pueblo como Cristina, nunca proscribe. Ni ella ni sus ideales". El mensaje del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia @LuchoXBolivia sobre el injusto dictamen que busca proscribir a @CFKArgentina. https://t.co/XtB7DuOhmM — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) December 15, 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió este jueves en sus redes sociales un video en el que el presidente de Bolivia, Luis Arce, manifiesta su apoyo y acompañamiento tras la condena en su contra por la causa Vialidad y afirma que "no se doblegará a una guerrera del pueblo"."Proscripción: el Presidente Luis Arce y una muy correcta lectura de la realidad. En 2 minutos y 51 segundos imperdibles explica sin eufemismos el objetivo de la mafia Judicial en tu país, la República Argentina", publicó la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter y en historia de Instagram, junto a un video con el mensaje del mandatario extranjero.En ese video,e inhabilitación para ejercer cargos públicos y aseguró que "busca proscribir a la hermana Cristina a través de una feroz persecución judicial y mediática"."Hemos asistido -agrega el mandatario- a otro lamentable capítulo de la instrumentalización de la Justicia para acabar con líderes de América Latina y el Caribe. La vicepresidenta presentó un conjunto de testimonios y pruebas de un proceso al que calificó como un pelotón de fusilamiento".Para el jefe del Estado, con la sentencia"Este nuevo 'lawfare' pretende aniquilar el derecho de elegir y el rumbo de un país y por lo tanto la democracia", consideró, y sostuvo que también se persigue el objetivo de "doblegar, silenciar y también saquear lo que no consiguen en las urnas".Arce aseguró que "lo que la derecha no sabe es que una guerrera del pueblo (como es Cristina) nunca proscribe sus ideales ni sus luchas" porque "su fuerza proviene del pueblo".