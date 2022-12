Valdés: "Estamos a un voto de la sesión especial sobre el juicio político a D'Alessandro"

Valdes confía en poder lograr el debate.

Los números para llegar a la sesión especial

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés afirmó este jueves queal ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y el fiscal general del distrito, Juan Bautista Mahiques, quienes participaron del viaje realizado en octubre pasado a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Bariloche junto a jueces y directivos de medios de comunicación. , escribió en Twitter el diputado, y agregó que todavía no consiguieron que "otros bloques en la Legislatura se sumen".En declaraciones a la TV Pública, Valdés dijo el miércoles que le pidieron a todos los partidos opositores que se sumen al pedido, pero "especialmente a la izquierda"., añadió en referencia al Frente de Izquierda.La convocatoria a una sesión especial debe estar firmada al menos por 20 diputados y para concretarse, debe reunir, en el plenario, el quórum reglamentario de la mitad más uno de los miembros del cuerpo, en este caso 31 legisladores y legisladoras.En este marco, Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, argumentó hoy, en diálogo con Télam, que no se sumaron a la convocatoria porque esa sesión especial "no tiene futuro".Para lograr el quórum en el pleno del cuerpo, en tanto,La Libertad Avanza, en tanto, tiene cinco diputados, y Consenso Federal, uno."No vamos a ser chirolitas del kirchnerismo", afirmó Solano, quien explicó que, para él, la Izquierda no tendría la posibilidad de plantear su postura en esa sesión especial convocada por el FdT por ser "opositores al gobierno de la Ciudad y al nacional".