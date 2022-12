Navarro se pronunció en favor de "ampliar el Frente de Todos" para evitar que vuelva el macrismo

"Creemos que el FdT hay que ampliarlo con un esfuerzo político de todos los sectores que lo integramos" / Foto: Alfredo Luna

El secretario de Desarrollo Comunitario y dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, considerócomo necesario "ampliar el Frente de Todos (FdT)" y hacer un esfuerzo para construir una política que impida el retorno al Gobierno del macrismo."Me gusta cuando el Presidente (Alberto Fernández) habla en plural con respecto a la necesidad de terminar la gestión haciendo el máximo esfuerzo.en declaraciones formuladas a El Destape Radio.El funcionario estimó que por ahora "no aparece un liderazgo que unifique al 100% del FdT", y que desde el Movimiento Evita se impulsa "una ampliación" de la coalición oficialista."Creemos que el FdT hay que ampliarlo con un esfuerzo político de todos los sectores que lo integramos. Al no haber un liderazgo claro, el esfuerzo es construir una política que nos unifique. La mejor forma de lograrlo es dialogar periódicamente y personalmente. Acompañamos al Presidente porque queremos que a la Argentina le vaya bien", remarcó Navarro.que asuma en diciembre de 2023 sea del FdT.Navarro observó además que una gestión de gobierno debe ser valorada también porPor otra parte, el secretario de Desarrollo se refirió a la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa Vialidad, y evaluó que a la exmandataria "no la persiguen por los errores, sino por los aciertos"."La pelea con un sector del Poder Judicial existe históricamente porque son los que han avalado golpes de Estado y las decisiones de las dictaduras. En este tema se requiere un replanteo integral pero no logramos conmover al conjunto de la sociedad", concluyó.