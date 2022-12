Perú: qué implica el estado de emergencia y cómo se diferencia del estado de sitio

El estado de emergencia puede suspender el ejercicio de ciertos derechos. / Foto: Andina.

Diferencias entre estado de sitio y estado de emergencia

El Gobierno peruano decretó este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días, en un intento por contener las protestas que estallaron en todo el territorio tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo a partir de su decisión de disolver el Congreso.señaló el miércoles el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al declarar el estado de emergencia, que permite restringir el derecho a la movilización y desplegar al Ejército y la Policía.El estado de emergencia está contenido en el artículo número 137 de la Constitución peruana, que distingue entre dos estados de excepción que el presidente, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar "por un plazo determinado" en todo el territorio o en una parte de él.Según dicho artículo,, mientras que "en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan" se debe recurrir al estado de sitio.En el primer caso, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, mientras que en el segundo caso deben especificarse "los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende".Bajo estado de sitio el plazo no puede ser mayor a 45 días y el Congreso mantiene su derecho a reunirse y es el señalado para aprobar una eventual prórroga de la excepción. En cambio, bajo estado de emergencia la renovación del plazo es por decreto.Al hacer el anuncia de la medida, Otárola explicó este miércoles que esta "no impide la realización de eventos, reuniones, fiestas, conciertos o actividades comerciales"., apuntó.El estado de emergencia fue adoptado por el Gobierno de Dina Boluarte después de que las protestas se tornaron violentas, con tomas de rutas y aeropuertos que dejaron un saldo de al menos nueve muertos y unos 200 heridos en una semana.Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras la destitución de Castillo y su detención el miércoles pasado.Si bien al principio aseguró que gobernaría hasta el fin del mandato previsto de Castillo, en julio de 2026, la ola de manifestaciones la obligó a proponer un adelanto de los comicios primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.El Congreso se reunirá este jueves en pleno para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo.