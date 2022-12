Balance 2022: sorpresas, tendencias, despedidas y decepciones del planeta series

"La Casa del Dragón"

"El Señor de los Anillos"

"Andor" (Disney+) VER VIDEO

Regresos (y despedidas)

"Better Call Saul"

"The White Lotus 2" (HBO Max) VER VIDEO

De lo nuevo, lo mejor

"La ciudad es nuestra" (HBO Max) VER VIDEO

De multimillonarios y estafadores: ficciones y documentales

"WeCrasehd" (Apple TV) VER VIDEO

"El estafador de Tinder" (Netflix) VER VIDEO

Series argentinas y una apuesta por la diversidad

"El fin del amor"

"Porno y helado" VER VIDEO

En medio de incipientes pero al mismo tiempo profundos cambios en el modelo de negocio de los servicios de streaming (como), la producción de series no solo no mermó sino que -tras las dificultades propias de la era pandémica- se potenció en cantidad y en muchos casos también en calidad.El fenómeno más importante en el terreno industrial fuey llegada masiva.puso todos los cañones en(la serie más cara de la historia), mientras que la alicaída(que eliminó decenas de títulos de su plataforma para reducir costos) invirtió fuerte en, precuela de “Game of Thrones”. Ninguna de las dos estuvo a la altura de las expectativas, pero las cifras de audiencia fueron satisfactorias y ambos universos se expandirán en los próximos meses (y años).Bastante mejor le fue en el terreno artístico anuevo spinoff de la franquicia Star Wars que marcó una evolución respecto de las no tan convincentes “Obi-wan Kenobi” y “El libro de Boba Fett:”. Pero, más allá de esos blockbusters, la cosecha 2022 de series fue más que valiosa y, por lo tanto, merece un repaso minucioso y dividido en partes.Tres de las mejores series de los últimos años volvieron para decir adiós de forma definitiva:, con una sexta temporada que completó el arco narrativo hasta “unirse” con otra obra maestra como “Breaking Bad”, también creada por Vince Gilligan;, esa deliciosa deformidad tragicómica concebida por Donald Glover con la ayuda del director Hiro Murai y de Brian Tyree Henry (en el papel del rapero Paper Boi) como coprotagonista, que se despidió para siempre con una tercera y una cuarta temporada lanzadas con muy poca distancia temporal; y; esa maravilla producida, escrita, dirigida y protagonizada por Pamela Adlon (en los últimos tiempos ya sin el aporte del “cancelado” Louis C.K.) que llegó hasta su quinto año con las desventuras de una actriz que debe sostener su carrera y criar sola a tres hijas.Entre los regresos también hay que destacar a la segunda temporada decon su divertida y sensible historia de cuatro adolescentes pertenecientes a una comunidad de pueblos originarios; la tercera de, de la dupla Bill Hader y Alan Berg, delirante retrato de un asesino a sueldo (el propio Hader) que trata de salir de ese submundo e incursionar en la actuación; la segunda de, otra comedia negra con un brillante duelo actoral entre la veterana Jane Smart y la más joven Hannah Einbinder; y, aunque lejos del nivel de su primera entrega,, de Mike White, ahora con una nueva historia ambientada en un resort de lujo en Sicilia.También volvieron de forma destacada este año desde “Only Murders in the Building” (Star+) hasta “Yellowstone” (Paramount+), con Kevin Costner; pasando por ese éxito popular de Netflix como “, con Zendaya;(HBO ), con Kaley Cuoco;(Netflix), con Jason Bateman.Más allá de esas series favoritas cuyos regresos los fans esperan con ansiedad, el corazón de todo balance pasa por los estrenos, aquellas nuevas propuestas que sorprendieron y nos permitieron descubrir a guionistas, directores e intérpretes.En ese sentido, la muy profusa oferta de 2022 nos regaló varias maravillas como, una visceral y conmovedora historia de duelo y redención ambientada en una popular cantina de la ciudad de Chicago;, fascinante, virtuosa, enigmática y al mismo tiempo descarnada sátira sobre la manipulación a los empleados de una enorme corporación con Ben Stiller en la dirección;tragicomedia con reminiscencias autobiográficas de Mohammed Amer, popular humorista nacido en Kuwait y con familia de origen palestino; y, regreso a Baltimore con una historia policial del genial David Simon (el mismo de “The Wire”).Un escalón más abajo, pero siempre con un nivel notable, se ubicaron la serie antológica, con ocho historias independientes ligadas al fantástico y el terror;, una historia a pura adrenalina con el gran Jeff Bridges;, lograda transposición del universo creado por las dos películas previas (la original sueca y la remake hollywoodense); esa fascinante y desconcertante experimentación que fue, de y con Nathan Fielder; y tres comedias con episodios de menos de media hora con showrunners femeninas y protagonizadas también por mujeres:, encabezada por ese torbellino artístico llamado Bridget Everett;, historia feminista ambientada en los años '70 que creó Ellen Rapoport e interpretó Ophelia Lovibond; y, de y con Quinta Brunson, sobre las desventuras en una escuela pública sin presupuesto con mayoría de alumnos afroamericanos de clase media-baja.También merecen destacarse, del reconocido autor Dennis Lehane (“Río Místico”, “Desapareció una noche”, “La isla siniestra” y “Vivir de noche”), con Taron Egerton, Paul Walter Hauser y Ray Liotta;, sobre la escandalosa relación entre Pamela Anderson (Lily James) y Tommy Lee (Sebastian Stan);, notable historia de espías británicos con Gary Oldman, Jack Lowden y Kristin Scott Thomas;, de Antonio Campos, con Colin Firth como un famoso novelista acusado de asesinar a su esposa (Toni Collette), a partir de un caso real de la crónica policial;), thriller ambientado en Japón con Michael Mann detrás de cámara; y la recientecon el regreso del director Tim Burton y el universo de Los locos Addams.Otra tendencia que se terminó de consolidar en este 2022 tienes que ver con reconstrucciones de historias de grandes éxitos y fracasos empresariales, con emprendedores capaces de generar en poco tiempo miles de millones de dólares de ganancias y luego perder todo (o casi) por ambiciones desmedidas, malas decisiones o conspiraciones:, con Jared Leto y Anne Hathaway, sobre ese fenómeno de coworking que fue WeWork;), con Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes, quien creó un imperio en el ambiente farmacéutico a base de engaños; “, sobre el fenómeno de Spotify; y “En el terreno de las series documentales abundaron las true crime stories (revelaciones sobre casos policiales) como, pero también se estrenaron excelentes propuestas como, homenaje que Ethan Hawke hizo de esa emblemática pareja de Hollywood que conformaron Paul Newman y Joan Woodward;, acercamiento al genio del básquet Earvin “Magic” Johnson en la línea de lo que “El último baile” hizo con Michael Jordan;, provocador registro sobre los inicios del exitoso y muy controvertido rapero Kanye West (ahora Ye);, bello trabajo de Lawrence Kasdan sobre la historia de Industrial Light & Magic, la compañía creada por George Lucas que cambió el cine para siempre; y, investigación de siete horas que ofrece un retrato íntimo y panorámico a la vez sobre uno de los artistas más multifacéticos, trascendentes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX.Y cerramos este repaso con las producciones nacionales lanzadas en los servicios de streaming. En ese sentido, fue particularmente destacable el trabajo de Amazon Prime Video con la excelente y audaz, transposición del libro autobiográfico de Tamara Tenenbaum que combina feminismo y judaísmo con Lali Espósito como protagonista;, thriller psicológico de Daniel Burman y Sebastián Borensztein basado en el libro homónimo de Horacio Lutzky y Miriam Lewin que reconstruyó la historia real de un agente de inteligencia que logró infiltrarse durante varias décadas y ganarse la confianza de varios líderes de la comunidad judía en la Argentina;, de Ana Katz sobre las historias de vida de tres jóvenes; y la comedia, escrita, protagonizada y dirigida por Martín Piroyansky.Por su parte,, acercamiento al influyente futbolista y entrenador, fue de lo mejor en un año profuso de documentales deportivos por el furor del Mundial.