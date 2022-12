Anularon el fallo que había excarcelado al represor Guglielminetti

Raúl Guglielminetti, ex agente de inteligencia / Foto: archivo.

El Tribunal había hecho lugar a la excarcelación bajo juramento, pero la libertad no se hizo efectiva porque el represor está detenido a disposición de otros Tribunales.

que otorgaba la excarcelación al condenado represor Raúl Guglielminetti, en una de las causas penales abiertas en su contra por delitos de lesa humanidad, al hacer lugar a recursos de la fiscalía y las querellas.La decisión fue de la sala IV del máximo tribunal penal del país con intervención de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Alejandro Slokar, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.Se trata de una sentencia del Tribunal Oral Federal número 5 que había otorgado la excarcelación a Guglielminetti, aunque el ex agente de inteligencia siguió detenido por otras causas en su contra, abiertas a raíz de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.El Tribunal había hecho lugar a la excarcelación bajo juramento, pero la libertad no se hizo efectiva porque el represor está detenido a disposición de otros Tribunales, los federales 1 y 6 de la ciudad de Buenos Aires y el de Neuquén.Casación sostuvo que la decisión del TOF5 al conceder la excarcelación en una causa en la que Guglielminetti tiene condena a diez años de prisión todavía no firme, "no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas del caso".El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar así a las apelaciones contra esa decisión presentadas por la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación y la parte querellante.Los apelantes argumentaron que la excarcelación por libertad condicional "no opera de manera automática por el mero cumplimiento de tiempo, sino que se encuentra sujeta a la evaluación del juez"., advirtió el fallo.Los jueces aludieron a un análisis