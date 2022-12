La soja llegó a pagarse $100.000 la tonelada

El precio de la tonelada al productor trepó 53,84% desde que en noviembre se reabrió el Programa de Incremento Exportador. Foto: INTA.

El precio de la tonelada de soja alcanzó un récord histórico en Rosario, donde, como consecuencia de una mayor demanda de las plantas de molienda para reponer stock para su procesamiento, en el marco delque el Gobierno puso para que los productores liquiden sus existencias a lo largo de este mes."Por el lado de la soja, se observó un mayor dinamismo por parte de los compradores del mercado, con más participantes por el lado de la industria y la exportación. En materia de precios, los valores ofertados se mostraron alcistas respecto de la rueda previa", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.Asimismo, subrayó que "por la mercadería con entrega hasta el 27 de diciembre como así también por fijaciones, hubo ofertas que se ubicaron en $ 100.000 la tonelada", y remarcó que "ello indica una mejora de $ 4.000 entre ruedas".De esta manera, eldesde que el 28 de noviembre se reabrió el Programa de Incremento Exportador (PIE), ya que en las ruedas previas el valor de la soja se ubicaba en $ 65.000.Tambiény acumulando así un crecimiento de 31,5%.El Programa implementahasta el 31 de diciembre próximo.Por su parte, el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) ya alcanzó los US$ 1.535,50 millones, es decir, un 51,18% de lo comprometido, en once de las 23 ruedas en las que operará el dólar soja.La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 3.000 millones.En la, los agroexportadores se comprometieron a liquidar US$ 5.000 millones, y terminaron generando ventas por US$ 8.125 millones, es decir, un 71% más.Por su parte, el, indicó que "el flujo está sosteniendo una curva baja en términos de ventas del productor, pero es mejor en relación con octubre y noviembre"."Esta edición tiene menores efectos que la primera naturalmente, por el hecho de que partimos de un stock de 23 millones de toneladas y hoy estamos en un volumen que el Gobierno considera en 12 millones, pero que el mercado lo calcula en 9 millones de toneladas", precisó Idígoras.Por su parte, de acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, este miércoles se vendieron 281.972 toneladas de soja, con lo cual totalizan 3.500.204 desde el lunes 28 de noviembre.Los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos el miércoles y en fechas previas pero anotados ayer sumaron en conjunto 171.237 toneladas, y el valor promedio de esos negocios resultó en $ 97.073 por unidad de peso.Por otro lado, también, alcanzando un valor promedio de $ 96.281.En relación con los negocios pactados en dólares, los contratos de compraventa de soja registraron un valor promedio de US$ 501,79 por un volumen de 2.590 toneladas; en tanto que se anotaron fijaciones por 4.872 toneladas a un valor promedio de US$ 421.Por su parte, las agroexportadoras ingresaron este miércoles al mercado de cambios local US$ 50 millones, y así sumaron US$ 1.535,50 millones en once jornadas.En tanto, el, y acumuló US$ 842 millones en once ruedas.