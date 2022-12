Continúan los rastrillajes para hallar a los jóvenes desaparecidos en Varela

Lautaro Morello y Lucas Escalante siguen desaparecidos.

La familia no tiene ninguna pista sobre las desaparicines

Los familiares de Lucas Escalante y Lautaro Morello, los dos jóvenes que desaparecieron en el partido bonaerense de Florencio Varela y son buscados por la Policía desde el viernes, se presentaron en la mañana del jueves en la fiscalía para tener novedades de la causa, al tiempo que apareció el papá de uno de ellos, Hilario Escalante, quien aseguró que no está "escondido" y que "busca a su hijo"."Lo único que estoy haciendo es buscando a mi hijo, necesito estar tranquilo porque esto me aturde y no puedo pensar", dijo el papá de Lucas en la puerta de la fiscalía de Florencio Varela.Además, el hombre dijo que "me pueden decir cualquier cosa, pero yo hace 32 años que estoy acá en Varela."Me dedico a la construcción, soy contratista de obra en zona sur, no tengo ningún roce con colegas, ni creo que haya quejas de mi, yo no tuve amenazas nunca", afirmó Hilario al referirse a comentario sobre que su hijo vivía amenazado.Por otra parte, Hilario dijo no saber que pasó con Lucas y Lautaro, y aseguró "no me puedo quejar del Ministerio de Seguridad, ni de la Policía, porque trabajan desde el día uno, hace cinco días que esta gente no duerme. Todos están trabajando".Finalmente, el papá de Lucas dijo que no recibió ninguna comunicación con respecto a su hijo, y que el intento de secuestro ocurrió al voleo en marzo, porque lo que, al igual que los tickets de combustible que se publicaron, de los que dijo "son de vieja data".En tanto, Noelia, la tía de Lautaro, que también concurrió junto a otros familiares a la fiscalía, se mostró en desacuerdo con el papá de Lucas y señaló que "la fiscal recién se presento el lunes, ahora no se si se esta trabajando o no", aseguró la mujer y denunció que en la zona "no hay cámaras, ni luz en la ruta".En tanto, los investigadores continúan con los rastrillajes en distintas zonas de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.Todo se inició el viernes a las 23.30 cuando la madre de Lautaro, Estefanía Nataly Morello, denunció la desaparición de su hijo en la comisaría cuarta de Florencio Varela.Según consta en la denuncia, Lautaro se fue con su amigo Lucas en un auto marca BMW de color azul, luego del partido que la Argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.En ese momento, Morello vestía camiseta de la Selección Argentina, jeans modelo Mom celeste, y zapatillas negras marca Vans.Es delgado, cabello negro corto, tez blanca, ojos color café, mide 1,60 y no posee tatuajes.La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal N° 2 de Quilmes.