En Pujato, la ciudad de Scaloni, no se festejará si se consagra Argentina: "Estamos de duelo"

El presidente comunal de Pujato, Santa Fe, Daniel Quacquarini, contó este jueves que no festejarán el domingo si la Argentina, con su hijo oriundo Lionel Scaloni, llegara a ser campeón del mundo porque están de "duelo" por el fallecimiento del joven Agustín Fratini en un accidente automovilístico."No tenemos pensado festejar si somos campeones del mundo. Todo será en su momento. Ya habrá tiempo para hacerlo", contó Daniel Quacquarini en una nota con Radio Villa Trinidad.El accidente, al cual se refirió el propio Scaloni post victoria con Países Bajos, ocurrió el viernes pasado en la Ruta 33 y se cobró la vida de, a la altura de la curva del Golf.Esta noticia tiñó de luto a la ciudad de 3700 habitantes, por lo que al otro día, cuando se hizo la graduación apenas "se leyó una carta y nadie bailó"."Scaloni también festeja en silencio, no grita los goles, también tendrá sensaciones encontradas porque quien podría estar con él acompañándolo y mirando los partidos ahí con él, no está en condiciones y todas estas cuestiones deben pasar por la cabeza de él. Creo que esa imagen donde abraza a su hijo, significa el abrazo de su padre a él. Es un tipo sencillo, aunque muchos se hagan la imagen de un tipo frio", explicó el funcionario comunal., concluyó.