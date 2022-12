Detuvieron al sospechoso de arrojar una bomba molotov contra una iglesia en San Luis

La iglesia Nuestra Señora de La Merced de la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, sufrió un ataque con una bomba molotov.

El hombre sospechoso de atacar con una bomba molotov que impactó en el edificio de la iglesia Nuestra Señora de La Merced de la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, el domingo último,informaron este jueves fuentes oficiales.Se trata dequien fue aprehendido el martes a la noche como el presunto autor del atentado, que no produjo víctimas entre los y las fieles que en el momento se encontraban participando de la tradicional misa de la tarde y que sólo provocó algunos daños materiales en el edificio.Al respecto, el Fiscal, Francisco Assad confirmó en declaraciones a la prensa de esa ciudad que se habíaya que contaban con el dato sobre su pasaje "por el puesto La Horqueta".A través de la vinculación con la Comisaría 8ª con la Policía de Mendoza se puso en conocimiento de que esta persona estaría en Malargüe y dieron con él,, explicó Assad.Según agregó el fiscal, "no hay indicios de que"El móvilya que puso en peligro a muchas personas, por el horario en que cometió el hecho y el medio empleado", explicó el funcionario judicial."Es en lo que nos centramos, tanto en las cuestiones edilicias como también en las personas que estaban dentro y fuera de la iglesia", aclaró Assad, quien agregó que se debe tener en cuenta que el hombre "realizó el traslado de un material explosivo, fabricado previamente a los fines de ser arrojado".No se sabe exactamente si las intenciones de ZuñigaTodavía los motivos que lo llevaron a atentar con el templo religiosoy no se descarta que pueda tratarse de una cuestión ideológica.El hecho se produjo el último domingoy la iglesia estaba repleta de personas, cuando el agresor arrojó contra una pared lateral, a pocos centímetros de una puerta, una bomba de fabricación casera.