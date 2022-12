"El Presidente hará todo lo necesario" para que el FDT gane las elecciones de 2023, afirmó Cerruti VER VIDEO

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el presidente Alberto Fernández "está decidido a que el Frente de Todos siga gobernando después del 2023" y afirmó que, en ese sentido, "hará todo lo necesario para que eso suceda".En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la portavoz se refirió, ante una consulta, a lo expresado el miércoles por el jefe de Estado, quien dijo que se pondrá "al frente de todos" para que el año próximo el presidente sea del Frente de Todos y no vuelva la gestión de Juntos por el Cambio, que puso de "rodillas al país".Al mismo tiempo, Cerruti aseguró queLa funcionaria subrayó además que el Gobierno "no pasa lista de asistencia", en referencia a las ausencias que hubo en el acto en el cual se celebraron tres años de gestión del FdT y que se realizó en la Plaza Colón, detrás de la Casa Rosada.Cerruti aseguró que todo el gabinete "está pendiente" del resultado de la final del Mundial de Fútbol de Qatar, que el próximo domingo disputarán las selecciones de Argentina y Francia, y afirmó que "no hay ninguna decisión tomada" en relación a un posible viaje del jefe de Estado para presenciar el partido decisivo del certamen.Previo a la conferencia, la portavoz recordó el anuncio de ayer de que se pagará un bono de 13.500 pesos en dos cuotas para los beneficiarios del plan estatal Potenciar Trabajo y otro de 24.000 pesos, a abonar en diciembre, para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de 185 mil pesos.Cerruti hizo mención así al anuncio de este miércoles de las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos, en la Casa Rosada.. Esto acompaña una noticia que se dará a la tarde y es que sigue el descenso de la inflación", añadió.La portavoz afirmó que el Ejecutivo espera "un año de mucho crecimiento" y también hizo mención al "récord de capacidad instaladas y récord en las exportaciones", factores que permitirán que el crecimiento de la economía sea "acompañado" por el incremento de los salarios "en muchos casos golpeados por la inflación"."Ayer marcamos como hitos de este Gobierno los tres años de gestión, a pesar de haber comenzado con una situación económica muy dura que heredamos. A pesar de las tempestades vamos a seguir continuando y profundizando las políticas públicas", subrayó la portavoz.En referencia al viaje que realizaron magistrados, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis posee una estancia, Cerruti evaluó que ese hecho tiene "una enorme gravedad institucional".cuestionó la portavoz, y mencionó que el Gobierno presentó una denuncia contra los involucrados.Además, recordó que en el inicio de su gestión, el presidente Fernández hizo mención a los "sótanos de la democracia", un ámbito en el cual conviven "espías, jueces y los medios de comunicación que trabajan en una suerte de Estado paralelo".Cerruti ponderó la asistencia estatal durante la pandemia mediante la implementación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el cual se ayudó a pagar parte de los sueldos a los trabajadores de la actividad privada y destacó el plan de vacunación contra el coronavirus que se aplica desde el Estado."Fue decisión sostener los puestos de trabajo con una inversión extraordinaria del Estado. Sabemos que a pesar que hay casos de Covid, Argentina está inmunizada y todo eso se hizo con una oposición que llamaba a la gente a no vacunarse, a salir a la calle y romper todo, y con los medios de comunicación absolutamente en contra. Estamos muy orgullosos de lo hecho y esa es la pelea que debemos dar en los próximo meses", sostuvo.Ante una consulta de Télam, Cerruti afirmó que el Presidente dialoga "con sindicatos, gobernadores, intendentes y el Consejo Económico y Social"."También obviamente como oficialismo nos encantaría dialogar con la oposición en el ámbito en el cual hay que hacerlo que es el Congreso. Pero vimos lo que hicieron en la última sesión. Hubo actitudes violentas, machistas y misóginas con respecto a la presidenta de la Cámara baja (Cecilia Moreau). Tienen problema internos y parece que les interesa mostrar quién está más a la derecha. Muchos proyecto de ley son importantísimos y están trabadas por decisión de Juntos por el Cambio (JxC)", puntualizó.