Líder del Parlamento Europeo anunció una reforma tras el escándalo por sobornos

La presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, anunció este jueves, en respuesta al escándalo que provocó el arresto de la eurodiputada griega Eva Kaili, envuelta en un caso de corrupción por el presunto pago de sobornos por parte de Qatar. Luego de hablar ante una cumbre de líderes de la Unión Europea,Agregó que ese paquete de reformas se concentrará también en "una prohibición [de acceso] de todos los grupos de amistad no oficiales; una revisión de las reglas de nuestro código de conducta, y una revisión completa de cómo interactuamos con terceros países".y dio el ejemplo de la actividad de ex miembros del Parlamento Europeo, sobre "quién está en la lista de transparencia, o de quién puede ingresar al Parlamento Europeo".La idea de reforma en el Parlamento de la Unión Europea (UE) fue planteada por Metsola y los jefes de diferentes bloques este martes, fue detenida el viernes pasado en Bruselas luego de que la Policía belga realizara una veintena de registros de la sede del legislativo europeo en esa ciudad y en el domicilio de varios eurodiputados.Según medios europeos,. Ademásen un hotel de la capital europea, para defender los intereses en el Parlamento, mientras que su padre, detenido el viernes, fue puesto en libertad., pero que declinó el convite., quien agregó que también desestimó un pedido de representantes qataríes de hablar ante la plenaria del Parlamento Europeo.Por su parte,, pero una fuente judicial en Bélgica confirmó que era este país el que estaba en el centro de la investigación belga, informó la agencia de noticias AFP.En tanto, Kaili continúa en prisión en Bélgica.Su detención iba a ser examinada el pasado miércoles por un tribunal en Bruselas, pero según su abogado, André Risopoulos, no se pudo presentar por una huelga en la prisión en que se encuentra detenida.De modo que a pedido de la defensa se acordó posponer la audiencia para el jueves próximo.