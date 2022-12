China amenazó al Reino Unido tras un incidente en su consulado de Manchester

En un video se muestra a un grupo de hombres golpeando a otro tendido en el suelo tras la reja del consulado.

El hecho

China advirtió este jueves que tomará medidas si el Reino Unido no garantiza que sus diplomáticos pueden trabajar con libertad, luego de que Beijing llamara a consulta a seis enviados implicados en una agresión a un manifestante hongkonés en Manchester.Elinstó a Londres a "cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional y de los acuerdos consulares bilaterales" y a "garantizar seriamente el funcionamiento normal de las misiones diplomáticas y consulares chinas"."De lo contrario,", advirtió el vocero de la Cancillería, Wang Wenbin.El portavoz acusó al Reino Unido de "manipulación política" y de ponerse del lado de los "separatistas violentos", informó la agencia de noticias AFP.La policía del Gran Manchester abrió una investigación criminal después de que el hongkonés Bob Chan afirmara queSegún Chan, sus agresores lo arrastraron hasta el recinto del consulado para golpearlo o durante una manifestación contra China el 16 de octubre, día de la apertura del Congreso XX del Partido Comunista en Beijing.Después de ver los videos de la agresión que se volvieron virales en redes sociales, el Gobierno británico decidió no expulsarlos y esperar a que la Policía cierre su investigación antes de tomar una decisión.Pero los diplomáticos, entre ellos el, fueron llamados a su país por la autoridades de Beijing, que aseguraron que el regreso forma parte de la "rotación normal del personal china" en el exterior.El, se quejó de que los diplomáticos abandonaron el país antes del plazo impuesto por Londres para suspender su inmunidad diplomática y ser interrogados por la policía sobre el incidente.Un video que se viralizó del incidente muestra a un grupo de hombres golpeando a otro tendido en el suelo tras la reja del consulado, dentro del recinto de la legación diplomática.Wang aseguró días después que los manifestantes habían "entrado ilegalmente" en el consulado en Manchester y urgió a Reino Unido a "cumplir con seriedad con sus deberes y tomar medidas efectivas para mejorar la protección de los locales y el personal de la embajada y los consulados chinos".En una carta a la Policía local, el cónsul general Zheng se quejó de que esta no hubiese intervenido con prontitud para evitar que los manifestantes "asaltaran" la legación, pero él mismo fue acusado por diputados británicos de la agresión al manifestante hongkonés.Chan, por su parte, dijo que"Fue una barbaridad. Estoy muy preocupado por mi seguridad y tengo pesadillas sobre lo que les puede ocurrir a mis familiares" en Hong Kong, afirmó el hombre, residente en el Reino Unido desde marzo de 2021.