Efemérides del 15 de diciembre

La Historia al día VER VIDEO

1832 - ALEXANDRE EIFFEL. Nace en la ciudad francesa de Dijon el ingeniero civil Alexandre Eiffel, diseñador de la torre Eiffel, que construyó para la Exposición Universal de París de 1889 y se convirtió en símbolo de la capital francesa. También diseñó varios puentes de la red ferroviaria francesa y la plataforma del monumento a La Libertad en Nueva York, entre otras grandes obras.1940 - LA MÁQUINA. River Plate golea a Atlanta por 7-1, marcando así un total de 21 goles en tres partidos consecutivos. Venía de derrotar por 7 a 1 a Lanús y por 7 a 0 a Chacarita Juniors. Fue el comienzo de una fantástica era “La máquina” riverplatense en la década de 1940.1961 - ADOLF EICHMANN. Un tribunal israelí condena en Jerusalén al exjerarca nazi Adolf Eichmann a morir en la horca al hallarlo culpable del genocidio de millones de judíos durante el Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial. La sentencia se cumplió el 31 de mayo de 1962 en la prisión israelí de Ramla.1966 - WALT DISNEY. A la edad de 65 años muere en la ciudad de Burbank (California, EEUU) el dibujante, guionista y empresario estadounidense Walt Disney, pionero en la industria de la animación y ganador de 22 premios Óscar.1969 - JOHN LENNON. En el Lyceum Theatre de Londres, el exbeatle John Lennon ofrece el que sería su último concierto en el Reino Unido. Fue en el recital “Paz para la Navidad”, organizado por la UNICEF, en el que fue acompañado por el también exbeatle George Harrison, por Erik Clapton y Billy Preston, entre otros artistas.1974 - AMÉRICO GALLEGO. El mediocampista central Américo Gallego debuta en la primera división de Newell´s Old Boys de Rosario. Fue en partido con derrota como visitante ante Talleres de Córdoba por 3 a 1. El “Tolo” fue campeón del mundo en el Mundial ´78. Como técnico fue campeón con River Plate (dos veces), Independiente, Newell’s Old Boys y el mexicano Deportivo Toluca.1983 - RAÚL ALFONSÍN. El presidente Raúl Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para que investigue y denuncie violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar. La CONADEP fue presidida por el escritor Ernesto Sábato.1991 - LUCIANO PAVAROTTI. El tenor italiano Luciano Pavarotti ofrece un concierto en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires ante unos 200.000 espectadores. Un día antes, la banda de rock Soda Stereo había marcado un récord al reunir a 250.000 fans en un recital en la emblemática avenida porteña.1993 - ARIEL ORTEGA. El delantero Ariel Ortega debuta en la selección argentina. Fue en un amistoso con victoria por 2-1 ante Alemania que se jugó en un estadio de la ciudad estadounidense de Miami. Con la camiseta albiceleste, el “Burrito” Ortega disputó los mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.1995 - UNIÓN EUROPEA. Los países de la Unión Europea acuerdan en Madrid la creación de una moneda única, el euro, que comenzó a circular en enero de 2002. El euro rige actualmente en Alemania, Austria, Bélgica,Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.2012 - ROLLING STONES. La banda británica The Rolling Stones da su último concierto de la gira por el 50 aniversario de su creación. Fue en el Prudential Center Newark de la ciudad estadounidense de New Jersey.2022 - DÍA DEL CAMIONERO. Se celebra el Día del Camionero en conmemoración de la fecha de 1967 en la que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo que incluyó al sindicato de choferes de camiones.