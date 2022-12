Macron dijo que se siente "muy orgulloso" por el seleccionado francés

El presidente de Francia, Emmanuel Macron afirmó sentirse "muy orgulloso" por la actuación del seleccionado de su país en la victoria por 2-0 ante Marruecos en la segunda semifinal del Mundial de Qatar 2022 antes de enfrentar al equipo argentino en la final, el próximo domingo a las 12.00 de Argentina."El deporte regala emociones. Estaba tenso porque un partido no se gana hasta el final y los marroquíes jugaron muy bien y no tienen nada de qué avergonzarse", valoró Macron en contacto con la prensa al finalizar el encuentro en el estadio Al Bayt, de Al Khor, donde posteriormente compartió la celebración de los 'Bleus' en el propio vestuario."Este equipo me hizo sentir muy orgulloso y vi un partido extraordinario, el domingo volveré a estar presente en la final", prometió el mandatario galo.Luego, resaltó el elogio para el director técnico Didier Deschamps, que ya condujo a Francia en la conquista de la Copa del Mundo en Rusia 2018, al darle "un gracias enorme al entrenador y al equipo, que es una combinación de diversas generaciones", consideró. A la vez, Macron se mostró confiado en Deschamps porque "es alguien que juega y gana finales, no hay dos sin tres", vaticinó Macron, en alusión a que la selección gala también conquistó la segunda edición de la Nations League con el entrenador y ex mediocampista campeón mundial en 1998.En declaraciones publicadas por el diario francés L'Equipe, el presidente también ponderó al delantero Antoine Griezmann: "Estuvo increíblemente generoso, el deporte debe unir a las personas, a veces habla en el campo quien no habla políticamente", reflexionó.El mandatario francés, que al inicio de la competencia ecuménica había solicitado "no politizar el deporte", ahora comprendió que "hay que reconocer que Qatar organizó muy bien este torneo", destacó al cierre.