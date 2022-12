La experiencia como voz oficial acerca a la sensación de ser jugador de fútbol

Goyco, en Qatar y para Télam

Foto: Fernando Gens.

Sergio Goycochea será la voz del estadio en Argentina vs Croacia



🎙 La FIFA eligió a Goyco como representante argentino en el partido de semis que la Selección jugará mañana. @OKGoyco90 estará a cargo de anunciar la formación del equipo#Qatar2022 #SomosMundiales #TVPenQatar pic.twitter.com/ohji9JdtHC — Televisión Pública (@TV_Publica) December 12, 2022

En la semifinal de Argentina ante Croacia tuve la posibilidad de debutar en este Mundial de Qatar como "voz oficial" de la Selección, lo que representó una sensación hermosa, lo más cercana a ser jugador de fútbol.Cuando la FIFA me lo propuso me encantó la idea. En el Mundial de Rusia, hace cuatro años, había tenido una experiencia similar en el partido ante Nigeria.En esta oportunidad no me había tocado y como venía todo en cuanto a los resultados del equipo, por supuesto que mi costado futbolero, de jugador, me hizo pensar en el riesgo de romper las cábalas. Pero me enfoqué en la buena energía que le iba a poner porque yo amo a la Selección, quiero que le vaya bien de cualquier manera y sentía que eso iba a romper con todo mal pensamiento que se pudiera presentar.Estuve nervioso porque es una adrenalina muy grande, por más que tengas ganas o que sea fácil hablar desde la pasión, tenía miedo de trabarme o de quedarme en la mitad de la arenga. También se me pasó por la cabeza "¿si me gana la emoción y digo cualquiera cosa?, ¿si me quedo paralizado y digo algo sin sentido?".Nada de eso pasó, le disfruté muchísimo y ojalá que se pueda repetir para la final del domingo con Francia. Es una linda experiencia, está buenísimo que hace la FIFA incorpore este tipo de cosas para agregarle pasión al espectáculo.Por suerte tuve buenas devoluciones, sé que gustó en la FIFA, también en el plantel. Me acercó a lo que significaba representar a la Selección. Terminé viviendo el partido muy cerca del banco de suplentes, como un integrante más, lo que te da una perspectiva diferente. Fue todo positivo: el resultado, las emociones y la satisfacción de que me hayan elegido.