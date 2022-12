Regragui: "Hemos mostrado que el fútbol marroquí existe"

Su seleccionado fue el primero de África en llegar a esta instancia de un mundial / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial en Qatar.

El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, se mostró “orgulloso” de su equipo, a pesar de la caída de este miércoles 0-2 ante Francia en las semifinales del Mundial de fútbol Qatar 2022."Estoy orgulloso porque hemos dado una buena imagen y mostramos que el fútbol marroquí existe. Ahora tenemos ganas de terminar terceros. No estuvimos tan lejos de una final de la Copa", dijo el entrenador de Marruecos. Su seleccionado fue el primero de África en llegar a esta instancia de un mundial.Respecto del partido, aseguró quey añadió: “Tuvimos algunas lesiones, perdimos a Aguerd en el calentamiento, Saïss y Mazraoui en el descanso... pero no tengo nada que decir, el más mínimo error se paga. No entramos bien en el partido. Y el segundo gol nos mató”."Teníamos demasiados jugadores en un 60 o 70 por ciento de condición física y eso a esta altura sale caro. Mis jugadores lo dieron todo. Han llegado tan lejos como pudieron", cerró.Por su parte, el arquero Bono aseguró que el combinado africano “sacó carácter con todas las dificultades que nos vinieron. Es para felicitar el esfuerzo de los chicos”.El guardameta del Sevilla de España consideró: “Nos encontramos con un partido muy distinto, con un equipo francés replegado. Tuvimos el protagonismo y generamos opciones. El primer gol nos hundió un poco pero el equipo tuvo ocasiones para volver a la eliminatoria. Después del segundo gol ya fue imposible"., concluyó.