El Presidente se reunió con el intendente Ishii

Me reuní con el intendente @ishiiargentina para continuar avanzando en los proyectos comunes entre la nación y el municipio de José C. Paz.



Si crecen los municipios, crece nuestro país 🇦🇷 pic.twitter.com/FPjjuuChup — Alberto Fernández (@alferdez) December 14, 2022

El presidente Alberto Fernández se reunió este miércoles con el intendente del partido bonaerense de José C. Paz para "avanzar en los proyectos comunes", informó el primer mandatario.Fernández dio a conocer el encuentro en su cuenta de Twitter destacando "me reuní con el intendente Mario Ishii para continuar avanzando en los proyectos comunes entre la Nación y el municipio de José C. Paz", y aseveró que "si crecen los municipios, crece nuestro país".El primer mandatario acompañó el texto con una foto de ambos.