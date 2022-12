El gremio de pesca ratificó una huelga de 72 horas en todas las flotas

La medida será por 72 horas.

#Ganancias

La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), que lidera, ratificó este miércoles que paralizará el trabajo en todas las flotas de la actividad a partir de la medianoche delen rechazo de la continuidad de la aplicación del Impuesto a las Ganancias en el sector, informó el gremio.La huelga abarcará a las tripulaciones de las flotas pesqueras, que permanecerán amarradas y sin zarpar a producir con los buques y en los muelles, a la espera de "una convocatoria de las autoridades para ofrecer detalles y soluciones".Frías destacó que si no hay respuestas oficiales, y afirmó que "las flotas no zarparán durante tres días a pescar porque el Impuesto a las Ganancias roba la voluntad de trabajar"."Desde hace dos décadas el personal del mar argentino de la industria pesquera a bordo de buques, en los puertos y en otras actividades relacionadas reclama la derogación de ese impuesto. Nadie ofreció hasta ahora respuestas, a excepción de parches parciales para algún sector del transporte, los bancarios u otros, cuyos salarios se mantienen al límite del tributo y se beneficiaron con la suma del mínimo no imponible", dijo el dirigente.El sindicalista explicó que la industria tiene 500 buques en el mar, de variados tamaños, capacidades de captura y carga de especies objetivo, y motoriza trabajo genuino y directo para más de 40 mil trabajadores tripulantes, portuarios y procesadores, entre otros, y más de 100 mil de manera indirecta, además de capturar un millón de toneladas anuales de diferentes especies y generar ingresos económicos para el Estado por las exportaciones, de aproximadamente 2 mil millones de dólares, al exportarse el 95% de lo capturado."Para ello, los trabajadores están a disposición las 24 horas durante 350 días del año, día y noche, con mares calmos y temporales, sin fechas patrias, sábados o domingos de descanso ni feriados puente. Comienzan a cumplir tareas a las 5 y terminan a la medianoche del día siguiente, y absorben el desarraigo, resignando las fiestas", añadió.Frías enfatizó que "el descanso es mínimo y solo se justifica por la necesidad de generar producción para obtener rentabilidad, ya que los salarios básicos de convenio colectivo son mínimos y el verdadero ingreso es el que genera la producción", y puntualizó que a pesar de que el impuesto "no corresponde, podría aplicarse como alternativa solo sobre los ingresos básicos y de convenio mediante una decisión administrativa o legislativa".Frías sostuvo que Ganancias induce a abonar salarios en negro de forma marginal, lo que produce "una clara evasión fiscal y, como consecuencia, la denigración del trabajo".