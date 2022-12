Kicillof: "Es hora de poner al interior de la provincia en un plano de igualdad"

El gobernador entregó patrulleros en General Las Heras. / Foto: PBA.

El interior de la PBA ha sido olvidado durante mucho tiempo, pero llegó la hora de ponerlo en pie de igualdad para que todos y todas tengan la seguridad, la educación, la salud y los servicios que se merecen.



El, al encabezar el acto de puesta en funcionamiento de 36 nuevos patrulleros y anunciar el inicio de obras en General Las Heras., sostuvo Kicillof.El gobernador manifestó que "eso requiere de una inversión muy grande del Estado y es lo que estamos haciendo: si faltan cloacas, patrulleros y acceso a la cultura, trabajamos para dar respuestas y para que vivir en el interior no signifique haber sido olvidado".Puntualizó que "cuando asumimos encontramos que la Policía de la provincia no solo había visto cómo se deterioraba el salario de sus integrantes, sino que además no contaba con patrulleros aptos para brindar seguridad a las y los bonaerenses".También remarcó que"Equiparamos los ingresos de los agentes con los de la Policía Federal e iniciamos una etapa de renovación completa del parque automotor para que la fuerza dispusiera de los instrumentos necesarios para llevar adelante su tarea", añadió el primer mandatario bonaerense.El ministro de Seguridad, Sergio Berni, enfatizó que "este es un día en el que reafirmamos el compromiso del Gobierno de la provincia con la seguridad de todos bonaerenses. Estamos desandando un camino de abandono y maltrato, tanto en materia salarial como de equipamiento y tecnología", y añadió: "Con un gran esfuerzo económico y logístico, estamos renovando el 100% de la flota de patrulleros que encontramos hace tres años y eran un monumento a la desidia".En el caso de Las Heras,Además, se entregaron 10 vehículos para Marcos Paz y 8 para Navarro y Suipacha.Durante la jornada, Kicillof y el intendente de Las Heras, Javier Osuna, anunciaron el inicio de lasLos trabajos contemplan la intervención de 478 metros cuadrados y se abocarán a recuperar el escenario y el interior de la sala, así como a reacondicionar la envolvente del sector y construir nuevos sanitarios y camarines. Con una inversión de $98 millones, la obra ya fue preadjudicada y se desarrollará protegiendo el patrimonio histórico.