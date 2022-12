Los hijos de Deira donan una obra a Chile por el resguardo de los cuadros que creían destruidos

Daniel Cruz, Catalina Barcelo, Barbara Figueroa y Alicia Salomone. / Foto: Eliana Obregón

Como forma de agradecimiento por el compromiso que permitió la repatriación a la colección dels de siete obras del artista argentino, que se creían destruidas durante la dictadura de Pinochet, los hijos Martín y Silvina donaron una pieza importante al gobierno chileno en un acto que se realizó en la embajada de Chile con la expectativa de que sea "el puntapié inicial" de un catálogo de pintura latinoamericana.La ceremonia -de la que participaron la embajadora de Chile,; el director del Museo de Arte Contemporáneo de Chile (MAC); yhijos del artista- significó la culminación de un proceso exhaustivo que data desde el 2003, cuando los herederos se enteraron que las piezas estaban en perfecto estado en el MAC e iniciaron el reclamo para repatriarlas.Con esta historia detrás, el Salón Rojo de la embajada de Chile acogió la emoción y el alivio de un intenso trabajo por parte de Argentina y Chile para lograr el retorno de las obras de Deira, quien falleció con la convicción de que las piezas habían sido destruidas durante la dictadura de Pinochet, ya que tomó el poder poco antes de que se inaugurara su muestra.El cuadro de Ernesto Deira entregado a Chile es, un óleo con esmalte de 1964, perteneciente a la serie "Identificaciones" destacada por retratar algunos de los hechos más violentos sucedidos en la década del 60 en América Latina. Para la hija del artista, la obra que eligió Chile, entre varias que pusieron a disposición, "se trata de un cuadro precioso".Durante el evento, la pieza que se desprende del Bellas Artes para pertenecer al MAC fue exhibida junto a las banderas de los países implicados. "Esta obra es muy representativa de la época de la Nueva figuración, que fue un época muy famosa de mi papá con sus colegas: Macció, Noé y De la Vega. Nosotros realmente queríamos que Chile tuviera algo importante, de tamaño museo y representativo de lo que era la pintura de mi papá", contó Silvina a Télam.La historiadora, ex curadora del Museo Nacional de Bellas Artes durante dos décadas, contó a Télam que "El Remolacho", ya que el grupo que conformaba este movimiento artístico iniciado en 1961 se separó en 1965. Sin embargo, hay otro aspecto que le aporta valor a esta obra: "Es un muy buen ejemplo del uso de la materia y cómo se constituye en formas y figuras que adquieren aspecto monstruoso. La serie habla de los horrores de la guerra, del Tercer Mundo. Pero el grupo también hablaba de la Tercera Guerra Mundial, del Holocausto, del ataque de misiles a Cuba. 'El Remolacho' tiene esa potencia monstruosa de las mejores obras del año Figuración", explicó Herrera."Pese a que Ernesto, en vida, no pudo saber si estaban o no estaban resguardadas sus obras,: que Chile pudo resguardar su patrimonio y este tesoro histórico cultural y que, por lo tanto, este minuto no es un tributo de reparación sino también de esperanza", dijo al comenzar su discurso la embajadora de Chile y destacó el "vínculo estrecho en distintos ámbitos" que existe entre ambos países tanto en "lo cultural, lo académico y en materia de derechos humanos"."De cara a conmemorar este 2023 los 50 años del golpe militar en Chile y a 40 años del retorno de la democracia en Argentina, es absolutamente propicio llegar a este minuto emblemático porque nos permite decir, después de décadas y esfuerzo a esta tarea, 'llegamos'", celebró Figueroa y adelantó que el traslado oficial de la obra a Chile será en abril.Antes de que tuviera la palabra la hija del artista plástico, Figueroa se acercó a abrazarla. "Fue una tarea muy ardua, con momentos de mucha desazón, en los que pensábamos que todo estaba perdido pero no todo estaba perdido. Insistimos, seguimos trabajando en Bellas Artes cuando se inauguró la muestra con autoridades nacionales y las autoridades chilenas que se pusieron de nuestro lado para ayudarnos en este retorno que parecía imposible", recordó Silvina Deira sobre el proceso."Como la gota que ahora da la piedra, finalmente acá estamos. Fuimos por un lado y por otro con la ayuda de autoridades, abogados, colegas, mi hermano. Esto es el broche de oro", celebró.Fue en diciembre de 2021 que la Universidad de Chile y los herederos del pintor argentino firmaron un acuerdo para que las obras de la serie "Identificaciones" volvieran a Argentina, luego de numerosas gestiones y negociaciones. En abril de este año, las obras finalmente llegaron al país natal del artista plástico y fueron exhibidas en el Museo Nacional de Bellas Artes en julio.El esfuerzo no fue en vano y la heredera de Deira hoy tiene buenas expectativas sobre la donación., una colaboración entre ambos países que se muestre más. Estamos felices de dar el puntapié con este cuadro y agradecer que la serie "Identificaciones" esté acá", concluyó Silvina.Por su parte, el director del Museo de Arte Contemporáneo de Chile expresó que se trata de "una instancia muy bella poder reunirnos acá" junto con el vicerrector de la Universidad de Chile, Enrique Aliste, la directora de Relaciones Internacionales, Alicia Salomone y el profesor Alejandro Bottinelli, del Edificio de Humanidades. "Es un momento de agradecimiento. Me tocó ser parte de la entrega de las obras con la generosidad de muchos actores. La Embajada, fundamentalmente", expresó Cruz y recordó sorprendido el operativo que implicó contar con un avión Hércules que trasladó las obras. "Cuando supimos que un avión Hércules venía a buscar las obras 'Identificaciones', nos dimos cuenta que se trataba de un refuerzo de que esta relación binacional estaba en otro tono, en un tono que estamos proyectando para los años que vienen", aseguró el director del museo chileno.Martin Deira comparte este recuerdo con el director del MAC. "Vi la alegría hasta en la cara de los tripulantes del Hércules. Yo no sé si sabían exactamente de qué se trataba pero la alegría la tenían igual. Este evento es cerrar con alegría y orgullo que la obra pertenezca al MAC", contó el hijo del exponente de la Nueva Figuración a Télam.A partir del diálogo que se dio este tiempo entre los hijos de Deira y la institución que recibe la obra, Cruz señaló que se está reflexionando "sobre lo que no ha sido dicho". "Queremos nombrar lo que ha sido olvidado y eso es parte de lo que hacemos hoy, recordar la historia de Deira y su compromiso, no solo con Chile sino con la mirada latinoamericana", expresó el director del MAC."Tenemos un desafío cuando la obra llegue a Chile que es que no esté embalada, sino que esté en exhibición. Es un hito que vamos a cumplir y tenemos el compromiso de que la obra sea parte de una exposición permanente", prometió la autoridad del museo. Actualmente, el MAC cuenta con una sala de exhibición dedicada al artista plástico chileno Guillermo Núñez, contemporáneo a Deira. "Por lo tanto, hay una conversación que queremos instalar en el museo entre Deira y Núñez. Vamos en ese camino", adelantó el director.La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, no pudo asistir pero el director del MAC citó un discurso que ella preparó: "La Universidad de Chile resguardó por cinco décadas las obras de Ernesto Deira y las preservó de los peligros que representaba la dictadura, defendiendo así el legado del artista". Y concluyó: "Hoy el MAC recibirá la obra 'El Remolacho' en agradecimiento por el trabajo de preservación y como símbolo del mutuo respeto y admiración que compartían Ernesto Deira y nuestra casa de estudios. Seguiremos honrando ese vínculo y destacando a este artista argentino que también se convirtió en una figura de memoria para Chile".