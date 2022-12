Carlos Bustamante fue atacado mientras dormía y también en el living, aseguraron los peritos

Verónica González cada día se ve más complicada por los testimonios en el juicio. (Foto: Diego Izquierdo)

La siguiente jornada

Dos peritos que intervinieron en la investigación del crimen de Carlos Bustamante, asesinado a golpes en su casa de Miramar en marzo de 2019, aseguraron este miércoles al declarar como testigos en el juicio que se le sigue como acusada a la esposa de la víctima, que el hombre fue atacado en primer término mientras descansaba en su cama y un rato más tarde en el living en el queEn la tercera jornada del juicio oral aambos testigos coincidieron además en que no había aberturas forzadas que indicaran la presencia de extraños en el inmueble en el que vivía el matrimonio., declararon de manera conjunta ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Mar del Plata, y a través de la exhibición de imágenes precisaron que tanto en la habitación de la casa como en el living, producto de los golpes que sufrió la víctima.Ianniciello, quien intervino en el inmueble, señaló que de acuerdo con los peritajes realizados, "el primer ataque fue en la habitación" mientras Bustamante estaba "acostado en la cama", donde había rastros de "sangre seca", y que fue golpeado de nuevo en el living, con "un tiempo transcurrido entre un ataque y el otro".El perito Hernán Gacio, por su parte, coincidió en que las pruebas "sugieren" que el hombre fue "por sus propios medios hasta el living", donde "fue atacado de nuevo".Ante los jueces Alfredo Deleonardis, Gustavo Fissore y Fabián Riquert, declaró además el ex jefe de la Sub Dirección Departamental de Investigación al momento del homicidio, Octavio Olmedo, quien también sostuvo que, uno primero en la cama con un objeto y después fue como si lo hubieran vuelto a atacar en el living comedor".luego de que fuera internado de urgencia a causa de las lesiones que presentaba, consideró en tanto que el hombre fue "golpeado en primer término con un objeto contundente en el cráneo y el rostro", y queTambién declaró como testigo la médica forense Marianela Álvarez, quien practicó la autopsia al cuerpo del hombre al día siguiente de su fallecimiento el 23 de marzo, y dijo que presentaba "múltiples lesiones" causadas con "distintos elementos",, "compatibles" con un intento de estrangulamiento.Los testimoniales del juicio se completaron que un ateneo de psiquiatras y psicólogos que coincidieron en que la imputada no presenta "trastornos psicopatológicos que pudieran alterar su comprensión de los hechos", aunque atravesó distintos cuadros de angustia y depresión, especialmente desde noviembre de 2011,, en circunstancias nunca esclarecidas e investigadas en el marco de otro expediente.El juicio continuará este jueves desde las 9 en el quinto piso de los tribunales marplatenses, con los alegatos de cierre por parte de la fiscal Ana Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar, y del representante de la familia de la víctima, Alejandro Borawski.También alegará el defensor oficial de González, Ricardo Mendoza, quien en el inicio del juicio adelantó que discutirá la autoría del crimen y de manera subsidiaria la calificación legal de "homicidio agravado por el vínculo y por alevosía".en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, luego de haber sido trasladado desde el Hospital Municipal de Miramar a causa de las heridas sufridas al ser atacado en su cama el día anterior.De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, en un hecho conmocionó a la comunidad miramarense, ya que fue cometido en la misma casa donde fue asesinado Gastón.La mujer fue detenida el día del fallecimiento del hombre, y cumple prisión preventiva desde el 26 de abril de 2019.